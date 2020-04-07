06 апреля 2020
05 апреля 2020

В пермском городе рассказали о пациенте с подозрением на коронавирус. «Ужесточим режим»

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , полицейские, маска, патруль полиции
В Березняках могут ужесточить режим из-за опасности коронавирусаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава города Березняки Пермского края Сергей Дьяков рассказал о состоянии пациентки с предварительным диагнозом коронавирус. Власти также планируют ужесточить режим. Информация размещена на официальной странице Березняков в Instagram.

«Состояние у пациентки удовлетворительное. Она помещена в инфекционное отделение краевой больницы им. Вагнера. Под наблюдение поставлен весь круг лиц, с кем она контактировала. Каждому выдано предписание под роспись, что 14 дней необходимо быть дома», — рассказал Дьяков.

Он добавил, что всех, кто контактировал с женщиной, полиция взяла на учет, чтобы они были дома. Весь подъезд обработали гипохлоридом. Этим же веществом из поливочных машин будут обрабатываться улицы города.

Ужесточен контроль за въезжающими в город. На четырех постах ведется контроль. Задача — не допустить, чтобы в город попали заболевшие. «Я бы жителям еще раз напомнил: не надо праздно ходить по улицам. Мы сейчас ужесточим режим. Очень много 65-летних ходят по улицам. Надо беречь людей, соседей. Указ для того и издан, чтобы люди его соблюдали и меньше подвергались опасности», — уточнил мэр.

В Пермском крае официально подтвержден 21 факт заражения коронавирусной инфекцией. Всего в результате болезни скончались два человека, еще три — выздоровели. В регионе действует режим тотального карантина. Также коронавирус подозревают у четырех жителей Чайковского.

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© Служба новостей «URA.RU»
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