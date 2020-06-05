Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала производство вакцины от коронавируса до окончания испытаний и одобрения со стороны надзорных органов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 июня, — 177-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 87-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 6 776 800 случаев заражения (+40 075 за день). Скончались 395 452 пациента (+710), выздоровели 3 273 159 (+29 445).

Больше всего зараженных по-прежнему в США — там 1 925 346 больных (+370 за день). В Бразилии, которая находится на втором месте, выявлено 618 554 случая заболевания COVID-19 (+2 684). Россия занимает третье место в рейтинге стран-лидеров по числу заболевших. По данным стопкоронавирус.рф, в стране 449 834 (+8 726 за сутки) случая инфицирования и 5 528 смертей (+144).

Когда изобретут средство от коронавируса

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая ведет работу над вакциной от коронавируса, приступила к ее производству. Над вакциной эта группа фармацевтов работает вместе с Оксфордским университетом. Однако производство начато еще до окончания испытаний и одобрения со стороны надзорных органов. Клинические испытания вакцины пройдут в Бразилии и США. К осени AstraZeneca обещает произвести два миллиарда доз вакцины от COVID-19. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что отказ от вакцинации против новой инфекции станет опасным явлением.

Ситуация в России

Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Другой представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович порекомендовала россиянам воздержаться от алкоголя и табака. Также она посоветовала ограничить количество жиров, соли и сахара в рационе. Вуйнович также разрушила надежды о том, что с приходом жаркой погоды коронавирус отступит, однако, по ее словам, риск заражения в таких условиях не снижается.

Москва прошла не только пик по заболеваемости, но и острый период ограничений, заявляют столичные власти. Но на службах в московских храмах все еще нельзя будет поцеловать иконы. Помимо икон священники не будут давать целовать ни Евангелие, ни крест, ни руку. При этом в столице испытывают экспериментальную методику лечения коронавируса. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского пробуют бороться с COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации — насыщения кислородом в барокамере. Врачи отмечают улучшение состояния здоровья пациентов после таких процедур.

Но среди врачей «есть и антигерои». Так выразился губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который обвинил местных медиков в заражении целых отделений в больницах региона. Глава ХМАО Наталья Комарова обошлась без резких высказываний, заявив, что регион достиг всех показателей, необходимых для перехода к первому этапу снятия ограничений.

В Челябинской области, как и во многих регионах страны, действует масочный режим, с чем был не согласен один из жителей Магнитогорска. В интернет попало видео, как этого мужчину бьют резиновой дубинкой полицейские. Позднее в полиции объяснили, что задержанный молодой человек оскорблял сотрудников правоохранительных органов после того, как они попросили его надеть средство защиты.

Коронавирусом заразился депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин. По словам парламентария, сейчас он проходит амбулаторное лечение. Две недели ему предстоит провести под наблюдением дома. С 11 июня депутат сможет бесплатно получать препарат от COVID-19 «Авифавир». Он будет доступен российским пациентам по полису ОМС.

Ситуация в мире

На сегодняшний день в Евросоюзе (ЕС) закрытие внешних границ действует до 15 июня. Но главы МВД ЕС рекомендуют продлить это ограничение до конца июня.

Если в Европе собираются продлевать карантин, то в США уже хотят отменять введенные санитарные ограничения. Президент США Дональд Трамп привел в пример несколько штатов, которые сняли ограничения, и подчеркнул, что в них ситуация складывается очень хорошо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также начал ослаблять ограничения и объявил об отмене на ближайшие выходные комендантского часа для 15 провинций страны.

Прогнозы и мнения экспертов

Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус нового типа попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы в носу, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС). Ученые отмечают, что некоторые пациенты с коронавирусом погибали из-за того, что внутри сосудов в их мозге появились тромбы.

Другие ученые из Китая и Ирландии пришли к выводу, что пациенты с высоким кровяным давлением, госпитализированные с коронавирусной инфекцией, чаще становились жертвами COVID-19, чем те, у кого не было гипертонии. Исследователи подсчитали, что высокое кровяное давление увеличивает риск смерти от коронавируса в два раза.

Главрач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус «еще может принести нам „сюрпризы“». Он сообщил, что коронавирус распространяется практически здоровыми людьми, поэтому высоко заразен. Кроме того, по его словам, инфекция имеет расовые и возрастные предпочтения.