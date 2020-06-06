05 июня 2020
04 июня 2020

В Пермском крае осталось одно препятствие для отмены карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Снять ограничения не получится из-за уменьшающегося коечного фонда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае 6 июня зафиксировано еще 56 зараженных коронавирусом. Об этом говорится в сводке регионального штаба по борьбе с COVID-19.

«Пермский край — 56 [новых случаев коронавируса]», — сказано в сообщении. Коэффициент распространения инфекции равен 0,9, что позволит снять часть ограничений.

Ситуация в регионе развивается по благоприятному прогнозу, который делало URA.RU. При этом число свободного коечного фонда для больных COVID-19 продолжает уменьшаться, что может помешать развитию событий по оптимальному сценарию — сейчас в крае свободно 45,9% коек при норме более 50%.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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