Челябинские пожарные спасли пригородные поселки Фото: ГУ МЧС по Челябинской области, видео: аккаунт «Старокамышинск Starkom47» во «ВКонтакте»

Бойцы ГУ МЧС по региону спасли от пожара копейские поселки Сухомесово и Береговой в пригороде Челябинска. К приезду спасателей огонь мог перейти на населенные пункты, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Вечером на пульт пожарной охраны Челябинска поступило сообщение о возгорании пуха и сухой растительности на береговой линии озера Смолино между поселками Сухомесово и Береговой в непосредственной близости от частных домов. На место прибыли сотрудники челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Они не допустили переход огня на населенные пункты. Пострадавших нет», — сказали в ГУ МЧС.

Сейчас на месте происшествия работает группировка из 32 человек и 10 единиц техники. «Виновников еще предстоит установить, но уже сейчас с большой долей вероятности можно говорить о человеческом факторе», — добавили в ведомстве.

В Челябинской области действует особый противопожарный режим. Разведение огня запрещено. Нарушителям грозит штраф: гражданам — до 4 тысяч рублей; должностным лицам — до 30 тысяч рублей; юридическим лицам — до 400 тысяч рублей. Если сумма ущерба превысит 250 тысяч рублей, нарушителя привлекут к уголовной ответственности с наказанием до 1 года лишения свободы.