Свердловские депутаты определились с голосованием по почте

Региональный закон приводят в соответствие с федеральным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили изменения в избирательный кодекс региона, которые позволят, в том числе, голосовать через «Госуслуги» или по почте.

«Весь пакет [поправок] связан с тем, что перед обществом встала необходимость формировать органы власти, несмотря на карантинные меры. Дистанционное голосование или голосование по почте определяется в случаях и порядке, которые определяет ЦИК», — сообщил автор законопроекта, партийный лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Законопроект приводит региональный документ в соответствие с федеральным.

Отметим, что в Свердловской области уже проводили голосование по почте: на выборах губернатора в 2003 году избирком региона утвердил, что жители региона, которые в день выборов будут находиться за его пределами, могут отдать голос удаленно. Для этого они должны заранее получить в территориальной избирательной комиссии (ТИК) набор для голосования — конверт с отметкой «Голосование по почте» или «Выборное» с бюллетенем для голосования, памятку и марки для отправки заказного письма. Конверт вскрывался в ТИКе только в момент подсчета голосов.