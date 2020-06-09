08 июня 2020

Свердловские депутаты определились с голосованием по почте

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт бюллетеней опроса по храму Святой Екатерины. Екатеринбург, подсчет голосов, урны для голосования
Региональный закон приводят в соответствие с федеральным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили изменения в избирательный кодекс региона, которые позволят, в том числе, голосовать через «Госуслуги» или по почте.

«Весь пакет [поправок] связан с тем, что перед обществом встала необходимость формировать органы власти, несмотря на карантинные меры. Дистанционное голосование или голосование по почте определяется в случаях и порядке, которые определяет ЦИК», — сообщил автор законопроекта, партийный лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Законопроект приводит региональный документ в соответствие с федеральным.

Отметим, что в Свердловской области уже проводили голосование по почте: на выборах губернатора в 2003 году избирком региона утвердил, что жители региона, которые в день выборов будут находиться за его пределами, могут отдать голос удаленно. Для этого они должны заранее получить в территориальной избирательной комиссии (ТИК) набор для голосования — конверт с отметкой «Голосование по почте» или «Выборное» с бюллетенем для голосования, памятку и марки для отправки заказного письма. Конверт вскрывался в ТИКе только в момент подсчета голосов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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