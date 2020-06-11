Несколько участников аварии получили травмы Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Городской автобус в Нижнем Тагиле врезался в УАЗ, который зацепил легковой автомобиль и столкнул его с еще одной машиной. Об этом сообщает свердловское областное управление ГИБДД.

Авария произошла днем. После столкновения УАЗ с прицепом опрокинулся и врезался в BMW-118. Водитель иномарки, поворачивая, зацепил KIA Cerato. «Проведено освидетельствование водителей на состояние опьянения, по результатам которого состояние опьянения не установлено», — пояснили в ГИБДД.

В результате ДТП один пассажир получил перелом коленного сустава, еще один — ссадины и ушибы. Водитель автобуса обвиняет в аварии УАЗ, который резко затормозил и вызвал столкновение.

В аварии пострадали три автомобиля Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

BMW зацепил KIA Cerato. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области