10 июня 2020

Автобус запустил цепную аварию в Нижнем Тагиле. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько участников аварии получили травмы Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Городской автобус в Нижнем Тагиле врезался в УАЗ, который зацепил легковой автомобиль и столкнул его с еще одной машиной. Об этом сообщает свердловское областное управление ГИБДД.

Авария произошла днем. После столкновения УАЗ с прицепом опрокинулся и врезался в BMW-118. Водитель иномарки, поворачивая, зацепил KIA Cerato. «Проведено освидетельствование водителей на состояние опьянения, по результатам которого состояние опьянения не установлено», — пояснили в ГИБДД.

В результате ДТП один пассажир получил перелом коленного сустава, еще один — ссадины и ушибы. Водитель автобуса обвиняет в аварии УАЗ, который резко затормозил и вызвал столкновение.

В аварии пострадали три автомобиля
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
BMW зацепил KIA Cerato.
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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