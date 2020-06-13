В Челябинской области умерли еще пять человек с коронавирусом

В Челябинской области за последние сутки подтверждено 149 случаев коронавируса. Еще пять пациентов с COVID-19 скончались, говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.
«На утро 13 июня в регионе подтверждены 4642 случая заболевания. Умерли пять человек», — уточняют в оперативном штабе. Вылечились еще 90 человек.
Всего на поправку пошли 2399 зараженных. Скончались от коронавируса с начала пандемии 48 южноуральцев, еще у 29 умерших COVID-19 был сопутствующим заболеванием.
Ранее глава региона Алексей Текслер частично смягчил карантин: базы отдыха, санатории и профилактории, имеющие медицинские лицензии, возобновят работу в полноценном режиме уже с 15 июня. Все остальные — с 1 июля. В то же время режим повышенной готовности был продлен до 30 июня.
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