На Украине готовы начать переговоры с Россией

Дмитрий Кулеба заявил, что открыт для общения с Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов к переговорам со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом заявил сам глава украинского МИДа.
Кулеба заявил, что открыт для общения с Лавровым. «Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», — цитирует Кулебу телеканал 360.
В настоящее время идет обсуждение предстоящих переговоров в «нормандском формате» на уровне глав МИД, добавил украинский министр. В частности, согласовывается дата их проведения, сообщает агентство Nation News.
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