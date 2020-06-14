На Украине готовы начать переговоры с Россией

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Дмитрий Кулеба заявил, что открыт для общения с Сергеем Лавровым Фото: Официальный сайт президента Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов к переговорам со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом заявил сам глава украинского МИДа.

Кулеба заявил, что открыт для общения с Лавровым. «Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», — цитирует Кулебу телеканал 360.

В настоящее время идет обсуждение предстоящих переговоров в «нормандском формате» на уровне глав МИД, добавил украинский министр. В частности, согласовывается дата их проведения, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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