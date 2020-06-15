Россиянам объяснили, что ждет экономику страны в этом году

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Тищенко также спрогнозировал рост цен на нефть марки Urals до 50 долларов за баррель. По его словам, такая цена благоприятно повлияет на курс рубля по отношению к мировым валютам.

Как отмечает издание, официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году на 5%. Банк России ожидает спада экономики страны в 2020 году в диапазоне 4-6%. ВВП во втором квартале 2020 может составить 9,5% по прогнозам министерства. Центробанк РФ считает, что сокращение в этот период составит 8%, передает агентство Nation News .

«Пока наш базовый сценарий с учетом скупой программы поддержки и возможности новых волн ограничений: минус 4,2% по итогам года», — рассказал Тищенко РИА «Новости». Он предположил, что потери могут составить и 3%, если мировая экономика запустится быстрее.

Спад российской экономики будет меньше, чем прогнозировали Минэкономразвития и ЦБ. Об этом заявил гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

Сергей Тищенко считает, что Россия потеряет гораздо меньше, чем ожидали официальные структуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

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