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Ранее президент России Владимир Путин одобрил план восстановления российской экономики и поручил приступить к его реализации уже в начале июля. Кроме того, в ходе совещания президент заявил, что безработица в России подросла, но не так драматично, как в других странах, передает RT .

Волгоградская область — единственный регион, где было зафиксировано повышение средних зарплат в апреле. Там оплата труда поднялась на 14,9% — до 18 900 рублей. А в Калмыкии, Иркутской области, Еврейской автономной области и ЯНАО зарплаты практически не изменились.

В Тюменской и Сахалинской областях, Санкт-Петербурге и Кабардино-Балкарии зарплаты упали более чем на 30%. На треть оплата труда сократилась в Москве, Татарстане и Оренбургской области. Эксперты отмечают, что коронавирусный кризис серьезно ударил по экономике и доходам россиян.

«Зарплата среднего жителя страны упала с 33,4 тысячи рублей до 26,1 тысячи», — пишет Lenta.ru, ссылаясь на исследование аналитической службы сети FinExpertiza. Жители Удмуртии потеряли больше всех среди остальных россиян. Там оплата труда упала на 35,1% — до 12 480 рублей. Следом идут Владимирская область (снижение на 34% — до 13 820 рублей) и Пермский край (снижение на 33,4% — до 16 250 рублей).

За нерабочий апрель, когда в стране действовал карантин в связи с распространением коронавируса, зарплаты россиян снизились на 22% по сравнению с мартом 2020 года. Больше всего упали доходы у жителей Удмуртии, Владимирской области и Пермского края.

Эксперты считают, что коронавирусный кризис серьезно ударил по доходам россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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