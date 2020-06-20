Регионы России призвали использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 июня — 192-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 102-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 8 833 773 случая заражения коронавирусом (+52 761). Скончались 464 047 пациентов с COVID-19 (+1 661), 4 656 679 инфицированных выздоровели (+36 692).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 299 184). На втором месте находится Бразилия (1 038 568), далее идет Россия (577 662). Потом в рейтинге расположились Индия (400 566) и Великобритания (303 110).

На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в ХМАО (+280 — третье место среди всех субъектов РФ). В Свердловской области нашли 224 инфицированных, в Челябинской области — 192, в ЯНАО — 132. В Пермском крае выявлено 68 случаев, в Тюменской области — 49. Меньше всего заболевших в Курганской области (+28).

Когда изобретут средство от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. В Минобороны РФ заявили, что добровольцы, которым вводили вакцину, чувствуют себя нормально .

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что быстрый выход российской вакцины против COVID-19 объясняется использованием технологической платформы, зарекомендовавшей себя при создании вакцины против вируса Эбола. Гинцбург отметил, что вакцину могут выпустить уже осенью .

Российские иммунологи заявили, что проведение испытаний на людях не доказывает, что в стране появилось эффективное лекарство от инфекции. Они отметили, что некоторые побочные действия вакцины, возможно, удастся установить только спустя время.

Ситуация в России

Российские власти готовы ко второй волне коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что пока неизвестно когда она начнется.

Путин сообщил, что выплаты медицинским работникам за борьбу с COVID-19 должны быть продлены на июль и август. Он отметил, что поощрить также нужно студентов-медиков, которые также были задействованы в период пандемии. Президент РФ призвал « додавить» коронавирус в регионах, используя опыт Москвы. Путин выразил надежду, что скоро инфекцию удастся победить. Также лидер государства отметил, что пандемия уже начала отступать .

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился, чтобы работающие пенсионеры, вынужденные соблюдать введенные в стране ограничения по коронавирусу, смогли продлить электронные больничные. Оформить документ можно сроком до официального окончания режима самоизоляции.

Совет Федерации хочет включить в программу диспансеризации тестирования на антитела к коронавирусу . Заслуженный врач России Владимир Круглый отметил, что результаты исследования важны для понимания того, насколько пациенту нужно беречься.

Из-за распространения коронавируса, в Татарстане разрешили праздновать Сабантуй только в деревнях и селах. При этом все мероприятия должны быть организованы с учетом норм и требований Роспотребнадзора.

Ситуация в мире

Власти Узбекистана выплатят иностранным туристам по 3 тысячи долларов , если те заразятся коронавирусом во время посещения страны. Для реализации этой идеи будет создан фонд «Безопасный туризм».

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев , который заразился коронавирусом, чувствует себя хорошо. Инфекция протекает у него бессимптомно.