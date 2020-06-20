Коронавирус: последние новости 20 июня. Новый этап помощи медикам, вакцина будет осенью, но возможны побочные эффекты

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6 мая, начало масочного режима в Тюмени. 06.05.2020 Тюмень., тротуар, маска, прохожие, люди в масках, пешеходы, улица
Регионы России призвали использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 июня — 192-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 102-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 8 833 773 случая заражения коронавирусом (+52 761). Скончались 464 047 пациентов с COVID-19 (+1 661), 4 656 679 инфицированных выздоровели (+36 692).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 299 184). На втором месте находится Бразилия (1 038 568), далее идет Россия (577 662). Потом в рейтинге расположились Индия (400 566) и Великобритания (303 110).

На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в ХМАО (+280 — третье место среди всех субъектов РФ). В Свердловской области нашли 224 инфицированных, в Челябинской области — 192, в ЯНАО — 132. В Пермском крае выявлено 68 случаев, в Тюменской области — 49. Меньше всего заболевших в Курганской области (+28).

Когда изобретут средство от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. В Минобороны РФ заявили, что добровольцы, которым вводили вакцину, чувствуют себя нормально.

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что быстрый выход российской вакцины против COVID-19 объясняется использованием технологической платформы, зарекомендовавшей себя при создании вакцины против вируса Эбола. Гинцбург отметил, что вакцину могут выпустить уже осенью.

Российские иммунологи заявили, что проведение испытаний на людях не доказывает, что в стране появилось эффективное лекарство от инфекции. Они отметили, что некоторые побочные действия вакцины, возможно, удастся установить только спустя время.

Ситуация в России

Российские власти готовы ко второй волне коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что пока неизвестно когда она начнется.

Путин сообщил, что выплаты медицинским работникам за борьбу с COVID-19 должны быть продлены на июль и август. Он отметил, что поощрить также нужно студентов-медиков, которые также были задействованы в период пандемии. Президент РФ призвал «додавить» коронавирус в регионах, используя опыт Москвы. Путин выразил надежду, что скоро инфекцию удастся победить. Также лидер государства отметил, что пандемия уже начала отступать.

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился, чтобы работающие пенсионеры, вынужденные соблюдать введенные в стране ограничения по коронавирусу, смогли продлить электронные больничные. Оформить документ можно сроком до официального окончания режима самоизоляции.

Совет Федерации хочет включить в программу диспансеризации тестирования на антитела к коронавирусу. Заслуженный врач России Владимир Круглый отметил, что результаты исследования важны для понимания того, насколько пациенту нужно беречься.

Из-за распространения коронавируса, в Татарстане разрешили праздновать Сабантуй только в деревнях и селах. При этом все мероприятия должны быть организованы с учетом норм и требований Роспотребнадзора.

Ситуация в мире

Власти Узбекистана выплатят иностранным туристам по 3 тысячи долларов, если те заразятся коронавирусом во время посещения страны. Для реализации этой идеи будет создан фонд «Безопасный туризм».

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который заразился коронавирусом, чувствует себя хорошо. Инфекция протекает у него бессимптомно.

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