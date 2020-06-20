Сегодня, 20 июня — 192-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 102-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 8 833 773 случая заражения коронавирусом (+52 761). Скончались 464 047 пациентов с COVID-19 (+1 661), 4 656 679 инфицированных выздоровели (+36 692).
Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 299 184). На втором месте находится Бразилия (1 038 568), далее идет Россия (577 662). Потом в рейтинге расположились Индия (400 566) и Великобритания (303 110).
На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в ХМАО (+280 — третье место среди всех субъектов РФ). В Свердловской области нашли 224 инфицированных, в Челябинской области — 192, в ЯНАО — 132. В Пермском крае выявлено 68 случаев, в Тюменской области — 49. Меньше всего заболевших в Курганской области (+28).
Когда изобретут средство от коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. В Минобороны РФ заявили, что добровольцы, которым вводили вакцину,
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что
Российские иммунологи заявили, что проведение испытаний на людях не доказывает, что в стране появилось эффективное лекарство от инфекции. Они отметили, что некоторые побочные действия вакцины, возможно, удастся установить только спустя время.
Ситуация в России
Российские власти готовы ко второй волне коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что пока неизвестно когда она начнется.
Путин сообщил, что выплаты медицинским работникам за борьбу с COVID-19 должны быть продлены на июль и август. Он отметил, что поощрить также нужно студентов-медиков, которые также были задействованы в период пандемии. Президент РФ призвал «
Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился, чтобы работающие пенсионеры, вынужденные соблюдать введенные в стране ограничения по коронавирусу, смогли продлить электронные больничные. Оформить документ можно сроком до официального окончания режима самоизоляции.
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