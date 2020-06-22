Общее количество зараженных в мире перевалило за 9 миллионов. Число заболевших в РФ приблизилось к 600 тысячам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 июня, — 194-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 104-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 9 097 691 случай заражения коронавирусом (+32 492). Скончались 471 564 пациента с COVID-19 (+1 442), 4 850 956 инфицированных выздоровели (+54 686). Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США (2 356 715). На втором месте — Бразилия (1 086 990), далее — Россия (593 088). На четвертом месте в рейтинге расположилась Индия (426 910), затем идет Великобритания (304 331).

За последние сутки в России выявили 7 600 случаев заражения. Впервые с 25 мая за сутки умерли меньше 100 пациентов с коронавирусом (95 человек). В Москве почти неделю прирост новых случаев COVID-19 держится на уровне тысячи ( за сутки зафиксировано 1068 новых случаев). Большинство заболевших — люди моложе 65 лет. Для сравнения днем ранее был поставлен рекорд — впервые с апреля за сутки было выявлено менее тысячи заболевших (968 случаев). На данный момент Москва продолжает лидировать по числу заражений. Топ-3 регионов по числу новых случаев: Москва (+1068), Московская область (+506), ХМАО (+295).

Среди уральских регионов следующая статистика за сутки: Свердловская область — 197, ЯНАО — 140, Челябинская область — 176, Пермский край — 66, Тюменская область — 47, Курганская область — 20 (число новых случаев сократилось вдвое). Для помощи югорским врачам в ХМАО летит бригада высококвалифицированных медиков из Москвы.

Всего с начала пандемии в России COVID-19 подтвержден у 593 088 человек. Умерли 8 240 инфицированных, 345 137 — выздоровели.

Когда изобретут лекарство от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полученный в результате действия российской вакцины против коронавируса иммунитет будет сохраняться около двух лет. Сделать соответствующие выводы позволила работа над прививкой против вируса Эбола. Испытания вакцины на добровольцах завершат в конце июля.

Однако вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что говорить о том, сколько продлится иммунитет после использования вакцины, преждевременно, поскольку никто не знает, насколько она эффективна.

Ситуация в России

Все популярные туристические направления в России, прекратившие работу из-за коронавируса, откроют к началу июля. Цены останутся на уровне прошлого года, а отдых на отечественных курортах предпочтут порядка 30% россиян, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Расходы на здравоохранение в России без учета трат на частную медицину составят в 2020 году около 3,8% ВВП, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Согласно исследованию, в России на здоровье каждого человека тратится примерно 570 долларов, что выше, чем в Китае, но ниже, чем в большинстве стран Европы.

Также Голикова заявила, что в целях защиты от коронавируса россиянам придется носить маски все лето и осень. Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал, в какой маске планирует ходить он. Она сделана из крокодиловой кожи и стоит 30 тысяч рублей.

Смертность российских медиков с коронавирусом прокомментировал главврач столичной больницы №71 Александр Мясников. По его словам, информация о плохой защите врачей является спекуляцией.

За период пандемии в СИЗО из 10 тысяч граждан коронавирусом заболели 17 человек. Ни одного смертельного случая не было.

В Челябинском онкоцентре вспышка коронавируса. Заразились почти сто человек. Очаг коронавируса также нашли на станции переливания крови в Тюмени. Заразились девять сотрудников лаборатории.

Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса. Родителям советуют чаще объяснять детям, что нельзя дотрагиваться до лица руками, брать пальцы в рот, трогать нос и тереть глаза.

Однако, например, уже сообщается о возможном возвращении карантина в Краснодаре. По словам мэр Евгения Первышова, власти могут вновь прибегнуть к жестким мерам в случае ухудшения эпидобстановки. Известно, что в городе 24 июня из-за пандемии не будет прохождения войск и праздничного салюта. В целом в Краснодарском крае торжественные мероприятия в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны пройдут только в Новороссийске и только для ветеранов.

А вот в Екатеринбурге епархия приступила к подготовке мероприятий международного фестиваля православной культуры «Царские Дни», который пройдет в середине июля. Несмотря на ситуацию с пандемией, здесь планируют провести Царский крестный ход от Храма на Крови до Ганиной Ямы.

Британские визовые центры в РФ с 22 июня начинают выдачу паспортов. Подача новых заявлений возможна с 29 июня.

Телеведущая и врач Елена Малышева показала переболевшую коронавирусом мать . После излечения она находится дома.

Карантин подходит к концу, и предприниматели всерьез озабочены спасением умирающего бизнеса. Как сохранить свое дело и на кого при этом стоит рассчитывать — поговорим в стриме на youtube-канале URA.RU в этот вторник, 23 июня, в 14:00 (время уральское).

Ситуация в мире

Китайские медики выявили еще одно осложнение, которое вызывает коронавирус. Они считают, что примерно в трети случаев COVID-19 сопровождается делирием (помрачение рассудка).

В Японии разработали новый экспресс-тест на коронавирус. Его можно сделать в домашних условиях. Тест основан на пробе слюны и позволяет выявить COVID-19 за 30 минут.

Президент США Дональд Трамп использовал новый термин для описания пандемиии и снова обидел Китай. Говоря о COVID-19, он сделал отсылку к боевому искусству кунг-фу.

Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом . Администрация выступила с предупреждением, что в городе могут вновь ввести режим строгой социальной дистанции.

В Турции разъяснили судьбу туристов, у которых по приезде в страну заподозрят наличие коронавируса. Если в процессе бесконтактной термометрии у туриста будет выявлена температура выше 37,8 градуса, в аэропорту ему бесплатно проведут тест на COVID-19. При отрицательном результате приезжий сможет свободно следовать далее. При этом в самой Турции объявлено о введении денежного штрафа за нарушение масочного режима.

Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус ведет себя при попадании в воду. В реках и озерах он может находиться до 25 дней.

Прогнозы, мнения и советы экспертов

Пандемия коронавируса в мире все еще набирает обороты. Вызванный ею кризис будет ощущаться долгое время, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. К слову, список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики вновь пополнился. В перечень попали пассажирские перевозки на ж/д и водном транспорте.

Нутрициолог Екатерина Маркова рассказала, какие специи помогут укрепить иммунитет в период пандемии коронавируса. По ее мнению, стоит обратить внимание на имбирь, базилик, кардамон и куркуму.