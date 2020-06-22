Сегодня, 22 июня, — 194-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 104-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 9 097 691 случай заражения коронавирусом (+32 492). Скончались 471 564 пациента с COVID-19 (+1 442), 4 850 956 инфицированных выздоровели (+54 686). Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США (2 356 715). На втором месте — Бразилия (1 086 990), далее — Россия (593 088). На четвертом месте в рейтинге расположилась Индия (426 910), затем идет Великобритания (304 331).
За последние сутки в России выявили 7 600 случаев заражения.
Среди уральских регионов следующая статистика за сутки: Свердловская область — 197, ЯНАО — 140, Челябинская область — 176, Пермский край — 66, Тюменская область — 47, Курганская область — 20 (число новых случаев сократилось вдвое). Для помощи югорским врачам в ХМАО летит бригада высококвалифицированных медиков из Москвы.
Всего с начала пандемии в России COVID-19 подтвержден у 593 088 человек. Умерли 8 240 инфицированных, 345 137 — выздоровели.
Когда изобретут лекарство от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полученный в результате действия российской вакцины против коронавируса иммунитет будет сохраняться около двух лет. Сделать соответствующие выводы позволила работа над прививкой против вируса Эбола. Испытания вакцины на добровольцах завершат в конце июля.
Однако вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что говорить о том, сколько продлится иммунитет после использования вакцины, преждевременно, поскольку никто не знает, насколько она эффективна.
Ситуация в России
Все популярные туристические направления в России, прекратившие работу из-за коронавируса, откроют к началу июля. Цены останутся на уровне прошлого года, а отдых на отечественных курортах предпочтут порядка 30% россиян, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Также Голикова заявила, что в целях защиты от коронавируса россиянам придется носить маски все лето и осень. Нападающий «Сочи» Александр
Смертность российских медиков с коронавирусом прокомментировал главврач столичной больницы №71 Александр Мясников. По его словам,
За период пандемии
В Челябинском онкоцентре вспышка коронавируса. Заразились почти сто человек. Очаг коронавируса также нашли на станции переливания крови в Тюмени. Заразились девять сотрудников лаборатории.
Роспотребнадзор дал
Однако, например, уже сообщается о возможном
А вот в Екатеринбурге епархия приступила к подготовке мероприятий международного фестиваля православной культуры «Царские Дни», который пройдет в середине июля. Несмотря на ситуацию с пандемией, здесь
Британские визовые центры в РФ с 22 июня
Телеведущая и врач Елена
Карантин подходит к концу, и предприниматели всерьез озабочены спасением умирающего бизнеса. Как сохранить свое дело и на кого при этом стоит рассчитывать — поговорим в стриме
Ситуация в мире
Китайские медики выявили еще одно осложнение, которое вызывает коронавирус. Они считают, что примерно в трети случаев COVID-19 сопровождается делирием (помрачение рассудка).
В Японии разработали новый экспресс-тест на коронавирус. Его можно сделать в домашних условиях. Тест основан на пробе слюны и позволяет выявить COVID-19 за 30 минут.
Президент США Дональд
Медики из Британии и Польши проследили за тем,
Прогнозы, мнения и советы экспертов
Нутрициолог Екатерина Маркова рассказала,
Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.Наши региональные каналы:
Telegram
Екатеринбург
Челябинск
Тюмень
Пермь
Курган
Югра
Ямал
Viber