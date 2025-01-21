21 января 2025

«В больницу идут таборами»: в цыганском поселке Екатеринбурга случилась вспышка опасной болезни

Вспышка гепатита А произошла в цыганском поселке в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург готовится к ЧМ-2018, привокзальная площадь, цыгане
Представителей цыганской общины на ВИЗе массово обследуют на гепатит А (архивное фото) Фото:

В цыганском поселке Екатеринбурга произошла вспышка гепатита А. Об этом сообщил читатель URA.RU, информацию подтвердили в управлении свердловского Роспотребнадзора.

«В цыганском поселке в Верх-Исетском районе много больных гепатитом А и контактных с ними. В районных больницах сейчас идут массовые обследования людей. В поликлиники приходят целыми таборами, сдают анализы. Из-за этого другим пациентам стало сложнее получить талоны. Люди, да и сами врачи, в шоке», — описал ситуацию собеседник агентства.

В пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора пояснили, что шесть случаев гепатита А были зарегистрированы среди детей одного домовладения у представителей цыганской общины на ВИЗе. Из них три выявлены при активном обследовании контактных и не имели клинических проявлений.

«Управление Роспотребнадзора оперативно организовало санитарно-противоэпидемические мероприятия по локализации очага и недопущению возникновения новых случаев заболевания. К настоящему моменту проведена вакцинация против гепатита А детей и ранее не болевших и не привитых взрослых или привитых однократно», — ответили на запрос корреспондента представители службы.

За всеми контактными по гепатиту установлено медицинское наблюдение. Главе цыганской общины вручили предписание о проведении дополнительных профилактических мер по месту проживания заболевших. «Распространения инфекционного заболевания за пределы домовладения не произошло», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты напомнили главные правила, выполнение которых поможет избежать заражения гепатитом А. Они рекомендовали пить только кипяченую и бутилированную воду, мыть овощи и фрукты перед едой, соблюдать личную гигиену и ставить прививки.

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В цыганском поселке Екатеринбурга произошла вспышка гепатита А. Об этом сообщил читатель URA.RU, информацию подтвердили в управлении свердловского Роспотребнадзора. «В цыганском поселке в Верх-Исетском районе много больных гепатитом А и контактных с ними. В районных больницах сейчас идут массовые обследования людей. В поликлиники приходят целыми таборами, сдают анализы. Из-за этого другим пациентам стало сложнее получить талоны. Люди, да и сами врачи, в шоке», — описал ситуацию собеседник агентства. В пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора пояснили, что шесть случаев гепатита А были зарегистрированы среди детей одного домовладения у представителей цыганской общины на ВИЗе. Из них три выявлены при активном обследовании контактных и не имели клинических проявлений. «Управление Роспотребнадзора оперативно организовало санитарно-противоэпидемические мероприятия по локализации очага и недопущению возникновения новых случаев заболевания. К настоящему моменту проведена вакцинация против гепатита А детей и ранее не болевших и не привитых взрослых или привитых однократно», — ответили на запрос корреспондента представители службы. За всеми контактными по гепатиту установлено медицинское наблюдение. Главе цыганской общины вручили предписание о проведении дополнительных профилактических мер по месту проживания заболевших. «Распространения инфекционного заболевания за пределы домовладения не произошло», — подчеркнули в Роспотребнадзоре. Специалисты напомнили главные правила, выполнение которых поможет избежать заражения гепатитом А. Они рекомендовали пить только кипяченую и бутилированную воду, мыть овощи и фрукты перед едой, соблюдать личную гигиену и ставить прививки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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