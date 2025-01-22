22 января 2025

Уникальная гоночная трасса появилась под Екатеринбургом. Фото

Гоночная трасса с электрокарами открылась на Верх-Сысертском водохранилище
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассу будут допускать по две машины, чтобы исключить аварийные ситуации
На трассу будут допускать по две машины, чтобы исключить аварийные ситуации Фото:

На Верх-Сысертском водохранилище появилась уникальная зимняя гоночная трасса, где свердловчане могут подрифтовать на электрокарах. Для любителей активного отдыха до конца февраля доступна площадка протяженностью 800 метров, рассказали URA.RU создатели площадки.

«Дизайн маршрута включает резкие повороты, позволяя участникам испытать свои водительские навыки и овладеть техникой бокового заноса — важной частью зимнего картинга», — поделились владельцы трассы. Здесь есть ограждения снежным бруствером, а для выравнивания гоночной поверхности залили дополнительный слой льда.

Электрокары, на которых предлагают осваивать лед, разгоняются до 70 км/ч, пока доступно три машины. К участию допускаются дети с 12 лет и ростом от 140 сантиметров. Согреться чаем или дождаться своей очереди можно в теплом помещении рядом с трассой, тут же показываются результаты гонщиков.

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На Верх-Сысертском водохранилище появилась уникальная зимняя гоночная трасса, где свердловчане могут подрифтовать на электрокарах. Для любителей активного отдыха до конца февраля доступна площадка протяженностью 800 метров, рассказали URA.RU создатели площадки. «Дизайн маршрута включает резкие повороты, позволяя участникам испытать свои водительские навыки и овладеть техникой бокового заноса — важной частью зимнего картинга», — поделились владельцы трассы. Здесь есть ограждения снежным бруствером, а для выравнивания гоночной поверхности залили дополнительный слой льда. Электрокары, на которых предлагают осваивать лед, разгоняются до 70 км/ч, пока доступно три машины. К участию допускаются дети с 12 лет и ростом от 140 сантиметров. Согреться чаем или дождаться своей очереди можно в теплом помещении рядом с трассой, тут же показываются результаты гонщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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