На Верх-Сысертском водохранилище появилась уникальная зимняя гоночная трасса, где свердловчане могут подрифтовать на электрокарах. Для любителей активного отдыха до конца февраля доступна площадка протяженностью 800 метров, рассказали URA.RU создатели площадки.
«Дизайн маршрута включает резкие повороты, позволяя участникам испытать свои водительские навыки и овладеть техникой бокового заноса — важной частью зимнего картинга», — поделились владельцы трассы. Здесь есть ограждения снежным бруствером, а для выравнивания гоночной поверхности залили дополнительный слой льда.
Электрокары, на которых предлагают осваивать лед, разгоняются до 70 км/ч, пока доступно три машины. К участию допускаются дети с 12 лет и ростом от 140 сантиметров. Согреться чаем или дождаться своей очереди можно в теплом помещении рядом с трассой, тут же показываются результаты гонщиков.
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