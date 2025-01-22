В прокуратуре ополчились на спикера думы Екатеринбурга

Прокуратура Екатеринбурга запускает новую проверку в думе

Анна Гурарий пока отражает атаки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Не успела спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий отбиться от одной прокурорской проверки, как к ней направляется новая, сообщил URA.RU источник. И связана эта проверка якобы с громким конфликтом 2024 года.

Накануне агентство сообщало, что в конце декабря-начале января прокуратура реагировала на жалобу лидера свердловского «Народного фронта» Вадима Савина. Он заявил, что дума в установленные сроки не ответила ни на один из его девяти запросов. Гурарий в ответ объяснила, что никаких писем не получала, — и прокуратура 20 января встала на ее сторону.

«Но уже 23-го стартует новая проверка — как дума в целом реагирует на обращения горожан», — сообщил источник URA.RU, близкий к городским структурам власти. Основным инициатором ревизии другой собеседник — в прокурорской среде — назвал зампрокурора города Артема Варданяна (он курирует работу думы).

Третий источник рассказал корреспонденту, что эта проверка — «прямое следствие некоторых разногласий между руководством думы и прокуратурой». Они, как считается, возникли прошлым летом.

В апреле 2024-го дума одобрила создание в городе «частных кремационных блоков» на кладбищах, до этого в Екатеринбурге работал только один муниципальный крематорий. В июне прокуратура опротестовала это решение, хотя Варданян, посещающий заседания думских комиссий, до этого публично против не выступал.

Но дума этот протест отклонила, настаивая на законности своего решения. А облсуд позднее подтвердил позицию.

«С тех пор прокуратура ищет, как Гурарий и ее коллегам ответить», — уточнил источник. В прокуратуру области направлена просьба о комментарии, реакция ожидается. Оперативно дозвониться до Гурарий вечером 22 января не удалось. Ее ответ на вопрос в мессенджере по теме будет опубликован, как только поступит.