В Свердловской области подскочили цены на премиальный бензин

Свердловскстат: АИ-98 за неделю подорожал на 0,30%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на АИ-98 в Екатеринбурге достигли 80 рублей
Цены на АИ-98 в Екатеринбурге достигли 80 рублей Фото:

В Свердловской области сильнее всего относительно других видов топлива подорожал АИ-98, он считается премиальным, так как является высокооктановым и подходит не ко всем двигателям. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат. 

К 20 января цена одного литра АИ-98 достигла 82,20 рубля (+0,30%), неделю назад топливо стоило 81,95 рубля за литр. На заправках Екатеринбурга стоимость этого вида бензина варьируется от 78,55 рубля до 80,9 рубля за литр. 

По данным Свердловскстата, АИ-95 подорожал на 0,25% (до 59 рублей). В сети «Газпромнефть» им можно заправиться за 59,46 рубля, а на некоторых станциях «Лукойл» за 61,22 рубля. АИ-92 с 13 по 20 января прибавил в цене 0,25% (прирост произошел до 54,76 рубля за литр). На заправках «Газпромнефть» топливо можно заправить за 55,88 рубля. На некоторых станциях Varta — за 52,95 рубля. 

Дизель вырос в цене на 0,24% и стал стоить 70,40 рубля в среднем. В сети «Лукойл» дизельное топливо заправляют по цене 71,71 рубля за литр.    

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области сильнее всего относительно других видов топлива подорожал АИ-98, он считается премиальным, так как является высокооктановым и подходит не ко всем двигателям. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат.  К 20 января цена одного литра АИ-98 достигла 82,20 рубля (+0,30%), неделю назад топливо стоило 81,95 рубля за литр. На заправках Екатеринбурга стоимость этого вида бензина варьируется от 78,55 рубля до 80,9 рубля за литр.  По данным Свердловскстата, АИ-95 подорожал на 0,25% (до 59 рублей). В сети «Газпромнефть» им можно заправиться за 59,46 рубля, а на некоторых станциях «Лукойл» за 61,22 рубля. АИ-92 с 13 по 20 января прибавил в цене 0,25% (прирост произошел до 54,76 рубля за литр). На заправках «Газпромнефть» топливо можно заправить за 55,88 рубля. На некоторых станциях Varta — за 52,95 рубля.  Дизель вырос в цене на 0,24% и стал стоить 70,40 рубля в среднем. В сети «Лукойл» дизельное топливо заправляют по цене 71,71 рубля за литр.    
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...