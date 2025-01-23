В Свердловской области подскочили цены на премиальный бензин

В Свердловской области сильнее всего относительно других видов топлива подорожал АИ-98, он считается премиальным, так как является высокооктановым и подходит не ко всем двигателям. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат.
К 20 января цена одного литра АИ-98 достигла 82,20 рубля (+0,30%), неделю назад топливо стоило 81,95 рубля за литр. На заправках Екатеринбурга стоимость этого вида бензина варьируется от 78,55 рубля до 80,9 рубля за литр.
По данным Свердловскстата, АИ-95 подорожал на 0,25% (до 59 рублей). В сети «Газпромнефть» им можно заправиться за 59,46 рубля, а на некоторых станциях «Лукойл» за 61,22 рубля. АИ-92 с 13 по 20 января прибавил в цене 0,25% (прирост произошел до 54,76 рубля за литр). На заправках «Газпромнефть» топливо можно заправить за 55,88 рубля. На некоторых станциях Varta — за 52,95 рубля.
Дизель вырос в цене на 0,24% и стал стоить 70,40 рубля в среднем. В сети «Лукойл» дизельное топливо заправляют по цене 71,71 рубля за литр.
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