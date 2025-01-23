Под Волгоградом опрокинулся школьный автобус

В ДТП со школьным автобусом под Волгоградом есть пострадавшие (архивное фото)
Школьный автобус перевернулся в результате ДТП на трассе под Волгоградом, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Главном управлении МВД РФ по Волгоградской области.
ДТП произошло на автодороге Волгоград — Котельниково — Сальск (около села Шелестово, Волгоградская область). «В результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие», — сообщили в службе ГУ МВД России по региону. Их данные передает РИА Новости.
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