Под Волгоградом опрокинулся школьный автобус

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В ДТП со школьным автобусом под Волгоградом есть пострадавшие (архивное фото)
В ДТП со школьным автобусом под Волгоградом есть пострадавшие (архивное фото) Фото:

Школьный автобус перевернулся в результате ДТП на трассе под Волгоградом, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Главном управлении МВД РФ по Волгоградской области. 

ДТП произошло на автодороге Волгоград — Котельниково — Сальск (около села Шелестово, Волгоградская область). «В результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие», — сообщили в службе ГУ МВД России по региону. Их данные передает РИА Новости.

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Школьный автобус перевернулся в результате ДТП на трассе под Волгоградом, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Главном управлении МВД РФ по Волгоградской области.  ДТП произошло на автодороге Волгоград — Котельниково — Сальск (около села Шелестово, Волгоградская область). «В результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие», — сообщили в службе ГУ МВД России по региону. Их данные передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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