Поддержка поправок снизилась после обработки 5% бюллетеней

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Подсчёт бюллетеней опроса по храму Святой Екатерины. Екатеринбург, подсчет голосов, бюллютени, голосование
Обработано более 5,66% бюллетеней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала более 5% протоколов участковых избирательных комиссий. По этим данным, поправки в Конституцию поддержали 69% россиян. Ранее уровень поддержки составлял около 73% на основе результатов 0,79% бюллетеней.

«За поправки в Конституцию проголосовали 69,90% россиян, против — 29,09%. Обработано 5,66% протоколов», — пишет РБК со ссылкой на данные ЦИК.

Плебисцит проходит с 25 июня по 1 июля. В Конституцию РФ предложено более 200 поправок. Ранее в ЦИК заявили, что основную явку ждут именно в первый день июля. Дистанционное голосование по поправкам к Конституции завершилось 30 июня, напоминает телеканал 360.

По состоянию на 17:00 по московскому времени явка на голосование по всей стране составила почти 63%. Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов также заявил, что голосование по поправкам к Конституции на участках за рубежом проходит спокойно, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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