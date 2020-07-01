Поддержка поправок снизилась после обработки 5% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала более 5% протоколов участковых избирательных комиссий. По этим данным, поправки в Конституцию поддержали 69% россиян. Ранее уровень поддержки составлял около 73% на основе результатов 0,79% бюллетеней.
«За поправки в Конституцию проголосовали 69,90% россиян, против — 29,09%. Обработано 5,66% протоколов», — пишет РБК со ссылкой на данные ЦИК.
Плебисцит проходит с 25 июня по 1 июля. В Конституцию РФ предложено более 200 поправок. Ранее в ЦИК заявили, что основную явку ждут именно в первый день июля. Дистанционное голосование по поправкам к Конституции завершилось 30 июня, напоминает телеканал 360.
По состоянию на 17:00 по московскому времени явка на голосование по всей стране составила почти 63%. Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов также заявил, что голосование по поправкам к Конституции на участках за рубежом проходит спокойно, пишет RT.
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