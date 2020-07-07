Названы главные страхи россиян из-за коронавируса

Граждане боятся возвращение цифрового контроля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Самые главные страхи, которые вызывает у россиян коронавирус — потеря работы и вторая волна пандемии. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на данные «Национального индекса тревожностей», составленного на основе сообщений в СМИ и соцсетях.

«Людей волнуют потеря работы и дохода (индекс тревожности 253), изменение образа жизни (сюда исследователи отнесли угрозу второй волны, самоизоляцию и масочный режим, 242,4)», — пишет издание.

Людей волнует также возвращение цифровых пропусков, сорванный отдых за границей и недоверие к официальным данным о статистике по COVID-19. Кроме того, россияне беспокоятся из-за разлива топлива в Норильске, недостаточно качественной медицинской помощи в условиях пандемии, голосования по внесению поправок в Конституцию, гонки вооружений и роста международной напряженности.

Гражданам запомнились меры по контролю за обществом и теперь они опасаются, что эта практика станет федеральной и будет применяться в различных ситуациях, заявил аналитический директор КРОС, автор исследования Андрей Лебедев. Страх потерять работу и доход останется с россиянами еще на долгое время из-за положения, в котором оказалась экономика.

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