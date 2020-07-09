Нового свердловского депутата выберут, несмотря на запрет

Голосование весной отменили из-за эпидемии коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский избирком намерен назначить довыборы в Заксобрание Свердловской области по Краснотурьинскому округу №16, несмотря на запрет проводить довыборы по одномандатным округам, если избранному депутату останется работать в органе год и менее. Требование не будет нарушено, так как победитель сможет работать чуть боле 365 дней, сообщили в избиркоме.

«В единый день голосования после предварительного согласования с ЦИК России планируется провести <…> довыборы в Законодательное Собрание Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу 16 (завершён процесс регистрации — зарегистрировано 4 кандидата). Решения о возобновлении кампаний будут приняты организующими выборы комиссиями в ближайшее время», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального избиркома.

В ведомстве уточнили, что действующий созыв был сформирован на выборах, которые проходили 18 сентября 2016 года, а довыборы назначены на 13 сентября — таким образом, победитель будет работать в региональном парламенте более года. Окончательного решения о проведении довыборов по Краснотурьинскому округу №16, тем не менее, еще не принято.

Довыборы депутата заксобрания Свердловской объявлены в связи со смертью зампреда парламента Анатолия Сухова. На мандат претендуют руководитель созданного «Справедливой Россией» партийного Центра защиты прав граждан по Северному управленческому округу Андрей Бычков, секретарь Ивдельского местного отделения КПРФ Николай Заморин, глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк и координатор регионального отделения партии Антон Гусев.

Голосование было назначено на 17 мая, но 27 марта ЦИК РФ принял решение о переносе всех весенних выборов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.