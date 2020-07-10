В Челябинской области останавливают ремонт всех дорог

Погода оказалась «слишком хорошей» для дорожных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области принято решение приостановить все работы по ремонту и строительству дорог. Причиной стала аномальная жара, сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В связи с аномально высокими температурами воздуха миндортранс направил подрядным организациям рекомендацию о приостановке укладки асфальтобетонной смеси на региональных объектах ремонта и капитального ремонта до особого распоряжения», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ближайшие несколько дней, по данным Челябинского ЦГМС, температура воздуха на Южном Урале будет держаться на уровне 37 градусов выше нуля. Аномальная жара сохранится в регионе как минимум до 15 июля.