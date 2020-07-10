09 июля 2020
08 июля 2020

В Челябинской области останавливают ремонт всех дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинска с гранд-отеля Видгоф. Дорожные работы на проспекте Ленина. Челябинск, пробка, проспект ленина, ремонт дороги, новый асфальт
Погода оказалась «слишком хорошей» для дорожных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области принято решение приостановить все работы по ремонту и строительству дорог. Причиной стала аномальная жара, сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В связи с аномально высокими температурами воздуха миндортранс направил подрядным организациям рекомендацию о приостановке укладки асфальтобетонной смеси на региональных объектах ремонта и капитального ремонта до особого распоряжения», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ближайшие несколько дней, по данным Челябинского ЦГМС, температура воздуха на Южном Урале будет держаться на уровне 37 градусов выше нуля. Аномальная жара сохранится в регионе как минимум до 15 июля.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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