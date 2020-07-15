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Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

Делиться своим видением ситуации будут замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, первый зам губернатора Свердловской области Алексей Орлов, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова, директор по организационному развитию и персоналу ЧТПЗ Оксана Назарова, заместитель гендиректора по управлению персоналом ПАО ТМК Елена Позолотина и другие. Модератором дискуссии выступит директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин.

В онлайн-встрече примут участие представители отечественной промышленности. Они обсудят возможности, которые существуют сегодня для качественных перемен в области профессионального образования. Ключевыми темами сессии станут новые подходы и форматы корпоративного образования, сотрудничество вузов и ссузов, способы развития навыков и роль образования в формировании актуальных специалистов.

Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Время перемен для образования. Как вырастить современного специалиста онлайн?». Обсуждение стартует в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.

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