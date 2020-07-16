Сильные грозы ждут в Пермском крае

16 июля обычные кучевые облака над Прикамьем неожиданно могут превратиться в грозовые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На всей территории Пермского края 16 июля ожидается появление сильных гроз. Об этом URA.RU рассказал сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. Он пояснил, что точно так же неожиданно образовалась гроза 15 июля на севере края — в районе Кудымкара.

«Сейчас грозовые облака образуются неожиданно и непрогнозируемо. В четверг они могут образоваться на территории всего края», — рассказал URA.RU Шихов. Он также сообщил, что в первый холодный фронт придет в регион 17 июля. Одновременно с ним на севере края ожидают грозы с дождем и градом, которые будет сопровождать шквалистый ветер.

Вместе с тем, сильного похолодания ожидать не стоит. Метеоролог говорит, что температура воздуха спадет до 30-35 градусов. Первый серьезный спад, когда дневная температура не будет подниматься выше тридцати градусов, ожидается лишь в субботу.

Шихов прогнозирует, что только с 20 июля температура воздуха опустится до климатической нормы, при этом по ночам «будут держаться чрезвычайно высокие температуры» — на уровне 20-22 градусов, а в некоторых районах и до 25 градусов.