Чиновник пожаловался на плохие условия труда в мэрии Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство администрации Екатеринбурга занялось поисками чиновника, который анонимно пожаловался в прокуратуру на несоблюдение мэрией законодательства об охране труда, рассказали URA.RU источники в «сером доме». По словам инсайдера в надзорном ведомстве, в своем обращении сотрудник администрации сообщил, что муниципальных служащих обязывают дежурить на входе в здание, а также отказывают в переводе на удаленную работу тем, у кого дома остаются несовершеннолетние дети.

Кроме того, в списке претензий — плохая обработка помещений, нехватка медицинских масок и перевозка медработников, контактирующих с зараженными COVID-19, на служебных автомобилях. Также в обращении говорится о нарушении масочного режима, в том числе руководством города. В своем письме в мэрию городская прокуратура попросила городские власти представить необходимые объяснения по перечисленным пунктам в течение десяти дней, сообщает источник в ведомстве.

В администрации уверены, что автор письма — один из сотрудников мэрии. «Судя по тому, как человек погружен в детали, это не мог быть кто-то со стороны. Сейчас его [автора письма] ищут. Думаю, через прокуратуру его пробьют — все равно он оставил какие-то данные о себе», — описал ситуацию городской чиновник.

В разговоре с агентством пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян отметила, что обработка помещений администрации проводится по всем правилам и что проблем с оснащенностью средствами индивидуальной защиты в «сером доме» нет. «Что касается претензий по поводу отказов в переводе на удаленную работу, то у меня, к примеру, сотрудники, воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют возможность работать из дома. В этом плане проблем нет», — пояснила она.