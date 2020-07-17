16 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 17 июля. Крестный ход собрал тысячи верующих, в области введен противопожарный режим

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Бейсджампер Николай Nik Bumer
Бейсджампер Nik Bumer прыгнул с небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге Фото: Канал Nik Bumer на YouTube

Власти озвучили количество безработных в регионе, 300 тысяч человек имеют антитела к COVID, крестный ход собрал тысячи верующих, транспортная реформа в Екатеринбурге обойдется в 60 млдр, в области ввели противопожарный режим, Отца Сергия поддержал бывший полковник ГРУ, экстремал прыгнул с небоскреба. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:

Крестный ход

Количество безработных в области выросло в пять раз

В Свердловской области у 7% жителей есть иммунитет к коронавирусу

  • Замгубернатора Олег Чемезов сообщил, что иммунитет к коронавирусу имеют 7% жителей Свердловской области, что составляет более 300 тысяч человек.

Транспортная реформа обойдется в 60 миллиардов

  • Стоимость транспортной реформы в Екатеринбурге превысит 60 млрд рублей. Половина из этой суммы будет потрачена на покупку новых 180 троллейбусов и 300 трамваев. Остальные средства пойдут на ремонт инфраструктуры.

В регион вернут противопожарный режим

  • Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков потребовал вернуть в Екатеринбурге отмененный ранее противопожарный режим. Управление МЧС России по региону ожидает действие среднего и высокого уровня пожарной опасности.

Бывший полковник ГРУ пообщался с схиигуменом Сергием

Бейсджампер прыгнул с небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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