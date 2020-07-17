Бейсджампер Nik Bumer прыгнул с небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге Фото: Канал Nik Bumer на YouTube

Власти озвучили количество безработных в регионе, 300 тысяч человек имеют антитела к COVID, крестный ход собрал тысячи верующих, транспортная реформа в Екатеринбурге обойдется в 60 млдр, в области ввели противопожарный режим, Отца Сергия поддержал бывший полковник ГРУ, экстремал прыгнул с небоскреба. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:

Крестный ход

В Екатеринбурге прошел традиционный крестный ход в память о погибших членах царской семьи.

В центре города собралось более двух тысяч верующих. Руководство региона проигнорировало ночное богослужение.

Ход у опального отца Сергия собрал более тысячи человек.

Количество безработных в области выросло в пять раз

Замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов озвучил, что безработных в регионе за период коронакризиса стало почти 99 тысяч человек. Еще 45 тысяч человек работает в режиме неполной занятости.

В Свердловской области у 7% жителей есть иммунитет к коронавирусу

Замгубернатора Олег Чемезов сообщил, что иммунитет к коронавирусу имеют 7% жителей Свердловской области, что составляет более 300 тысяч человек.

Транспортная реформа обойдется в 60 миллиардов

Стоимость транспортной реформы в Екатеринбурге превысит 60 млрд рублей. Половина из этой суммы будет потрачена на покупку новых 180 троллейбусов и 300 трамваев. Остальные средства пойдут на ремонт инфраструктуры.

В регион вернут противопожарный режим

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков потребовал вернуть в Екатеринбурге отмененный ранее противопожарный режим. Управление МЧС России по региону ожидает действие среднего и высокого уровня пожарной опасности.

Бывший полковник ГРУ пообщался с схиигуменом Сергием

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, который ранее отбывал срок за попытку госпереворота, приехал в Среднеуральский женский монастырь поддержать опального схиигумена Сергия.

Бейсджампер прыгнул с небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге

Экстремал Nik Bumer совершил прыжок с парашютом с небоскреба «Высоцкий». По его словам, это был довольно сложный прыжок из-за приземления. Вокруг много зданий, проводов, людей и машин.