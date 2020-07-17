Власти озвучили количество безработных в регионе, 300 тысяч человек имеют антитела к COVID, крестный ход собрал тысячи верующих, транспортная реформа в Екатеринбурге обойдется в 60 млдр, в области ввели противопожарный режим, Отца Сергия поддержал бывший полковник ГРУ, экстремал прыгнул с небоскреба. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:
Крестный ход
- В Екатеринбурге прошел традиционный крестный ход в память о погибших членах царской семьи.
- В центре города собралось более двух тысяч верующих. Руководство региона проигнорировало ночное богослужение.
- Ход у опального отца Сергия собрал более тысячи человек.
Количество безработных в области выросло в пять раз
- Замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов озвучил, что безработных в регионе за период коронакризиса стало почти 99 тысяч человек. Еще 45 тысяч человек работает в режиме неполной занятости.
В Свердловской области у 7% жителей есть иммунитет к коронавирусу
- Замгубернатора Олег Чемезов сообщил, что иммунитет к коронавирусу имеют 7% жителей Свердловской области, что составляет более 300 тысяч человек.
Транспортная реформа обойдется в 60 миллиардов
- Стоимость транспортной реформы в Екатеринбурге превысит 60 млрд рублей. Половина из этой суммы будет потрачена на покупку новых 180 троллейбусов и 300 трамваев. Остальные средства пойдут на ремонт инфраструктуры.
В регион вернут противопожарный режим
- Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков потребовал вернуть в Екатеринбурге отмененный ранее противопожарный режим. Управление МЧС России по региону ожидает действие среднего и высокого уровня пожарной опасности.
Бывший полковник ГРУ пообщался с схиигуменом Сергием
- Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, который ранее отбывал срок за попытку госпереворота, приехал в Среднеуральский женский монастырь поддержать опального схиигумена Сергия.
Бейсджампер прыгнул с небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге
- Экстремал Nik Bumer совершил прыжок с парашютом с небоскреба «Высоцкий». По его словам, это был довольно сложный прыжок из-за приземления. Вокруг много зданий, проводов, людей и машин.
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