Сергей Полунин «подчистил» все посты о России и президенте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинский танцор балета Сергей Полунин, получивший два года назад российский паспорт и набивший на груди татуировку с президентом РФ Владимиром Путиным, избавился от изображения. В своем Instagram артист выложил селфи в открытой футболке и без тату.

«Почему мы скрываем правду? Ха-ха», — подписал снимок Полунин, озадачив своих подписчиков. «Путина не хватает», — сожалеет toropova70570. «Сергей, вы реально обнулились, получается? Вау!» — восхищается lisa.larinoff. При этом многие считают, что фотография была сделана еще до «российского периода жизни» артиста. Однако Полунин предпочел удалить не только татуировку со своего тела, но и снимки с российским паспортом из соцсети.

Ранее Полунин пояснял, что набил татуировку с президентом для «энергетической защиты». В 2018 году, получив гражданство РФ, Полунин заявлял, что готов поддержать российского лидера: «Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну».

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