Неделя в Свердловской области начнется с грозы и града

В Свердловской области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В понедельник в Свердловской области ожидаются грозы, ливни и ветер до 27 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС.

«20 июля ожидаются грозы со шквалистым усилением ветра 25-27 м/с, град и сильные дожди», — сообщает пресс-служба Свердловского МЧС. Гражданам рекомендуется не выходить на улицу без необходимости и отказаться от отдыха на природе.

Автомобилистам советуют парковать машины на крытых стоянках, чтобы защитить их от града, а также возможного падения деревьев и плохо закрепленных конструкций. Во время гроз также рекомендуется не использовать на улице телефон, лучше его отключить.

Вода является проводником электричества, напоминают в МЧС. Поэтому при наступлении непогоды стоит немедленно отдалиться от водоемов не менее чем на 100 метров. Не рекомендуется пережидать грозу на берегу, в палатке или под деревьями.

Находясь дома, стоит закрыть окна, отключить от сети электроприборы, прекратить разговоры по телефону. Не рекомендуется находиться у окон или массивных металлических предметов.

В случае, если непогода застала на улице, в МЧС советуют найти укрытие. Если такового нет, защитить голову от возможного падения градин. Эксперты подчеркивают, что не нужно прятаться под деревьями. Помимо того, что в них чаще ударяют молнии, а град, попавший в дерево, может сломать ветки, которые упадут на человека. При возникновении происшествий граждан просят обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что лето 2020 года будет полным катаклизмов. По прогнозам, жара и сухость будут сменять холодами и ливнями. Однако это позитивно скажется на урожае.