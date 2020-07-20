В ЯНАО самая дорогая в России земля под индивидуальное жилищное строительство
На Ямале продлили карантин, в Новом Уренгое создадут интерактивную карту, дорогу Надым — Новый Уренгой сделают короче, в ЯНАО — самые дорогие в России земельные участки. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:
Карантин в ЯНАО продлен
- Режим самоизоляции в ЯНАО продлен до 15 августа включительно. Такое решение принял региональный оперштаб из-за всплеска распространения в регионе коронавируса.
В Новом Уренгое появится интерактивная карта «чистых» мест
- Адреса в Новом Уренгое, где полностью соблюдают требования по профилактике COVID-19, нанесут на интерактивную карту и отметят яркими наклейками-логотипами безопасности с надписью «COVID-19 проверено». Это позволит людям понимать, где проводится регулярная санобработка и соблюдаются эпидправила.
Трассу Надым — Новый Уренгой сократят
- Автодорога, построенная в объезд Старого Надыма, сократится на 10 километров за счет дамбы, благодаря которой при распутице участок трассы не будет уходить под воду. Объезд сократит расстояние между городом Надым и Новом Уренгоем. Работы завершатся в течение нескольких дней.
На Ямале подсчитали цены на земельные участки
- В ЯНАО зафиксированы самые высокие на севере страны цены на участки. Спрос на них под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 64%. Цена в среднем составляет 108,3 тысячи рублей за 100 квадратных метров.
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