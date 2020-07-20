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Самое актуальное в ЯНАО на 20 июля. В регионе продлен карантин, на Ямале — самые дорогие в России земельные участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок тазовский
В ЯНАО самая дорогая в России земля под индивидуальное жилищное строительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале продлили карантин, в Новом Уренгое создадут интерактивную карту, дорогу Надым — Новый Уренгой сделают короче, в ЯНАО — самые дорогие в России земельные участки. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:

Карантин в ЯНАО продлен

В Новом Уренгое появится интерактивная карта «чистых» мест

  • Адреса в Новом Уренгое, где полностью соблюдают требования по профилактике COVID-19, нанесут на интерактивную карту и отметят яркими наклейками-логотипами безопасности с надписью «COVID-19 проверено». Это позволит людям понимать, где проводится регулярная санобработка и соблюдаются эпидправила.

Трассу Надым — Новый Уренгой сократят

  • Автодорога, построенная в объезд Старого Надыма, сократится на 10 километров за счет дамбы, благодаря которой при распутице участок трассы не будет уходить под воду. Объезд сократит расстояние между городом Надым и Новом Уренгоем. Работы завершатся в течение нескольких дней.

На Ямале подсчитали цены на земельные участки

  • В ЯНАО зафиксированы самые высокие на севере страны цены на участки. Спрос на них под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 64%. Цена в среднем составляет 108,3 тысячи рублей за 100 квадратных метров.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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