Главный политтехнолог «ЕР» решает судьбу челябинских выборов

Челябинская «ЕР» должна защитить выборную стратегию перед куратором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск 23 июля прибыл заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия» Андрей Парфенов. Как сообщили URA.RU источники в «ЕР», областной политсовет партии должен защитить перед Парфеновым стратегию выборов в заксобрание региона.

«Стратегию ему представили секретарь областного политсовета, спикер заксобрания Владимир Мякуш и руководитель регионального исполкома партии Денис Моисеев. — рассказал источник. — Защита проходит в кабинете Мякуша». По словам инсайдера, встреча проходит в закрытом режиме, партийных руководителей среднего уровня на нее не пускают. Телефон Мякуша не отвечает.

«Представляют агитматериалы, символику, слоганы. Финансовые расчеты и стоимость кампании, — рассказал источник. — Отдельно прописано, как будут проходить встречи с избирателями в условиях пандемии коронавируса». Саму стратегию уже предварительно согласовали в ЦИК «ЕР». По словам инсайдера, теперь Парфенов должен высказать свои замечания, которые должны учесть в Челябинске.

Парфенов, который курирует в «ЕР» региональные выборы, в эти дни объезжает территории, в каждой из которых проходит защита местных стратегий. Только после того, как куратор лично одобрит планы, в регионах начнутся активные кампании «ЕР».

Выборы в челябинское ЗСО состоятся в Единый день голосования 13 сентября. Жители изберут 60 депутатов, из них половину по партийным спискам. Состав ЗСО должен измениться на треть.