Губернатор Алексей Текслер выделил деньги на поддержку ЖКХ, но мэры могут загубить инициативу главы региона Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Мэры Челябинской области получили письмо из областного министерства финансов о дотации, которая должна пойти на возмещение затрат предприятий сферы ЖКХ и подготовку к отопительному сезону. Копия письма есть в распоряжении URA.RU.

Заместитель губернатора Сергей Шаль подтвердил агентству, что в письме речь идет именно о дотации, которую мэры должны распределить между ресурсниками в счет их затрат, не включенных в тарифы. В письме также отмечается, что областное правительство разработало типовой порядок распределения этих дотаций. «Там есть формулы по расчету каждого ресурса в отдельности и только в том объеме, который не включен в тариф и никогда не сможет быть туда включен», — добавил Шаль.

В письме областное правительство также напоминает мэрам, что порядок распределения денег должен соответствовать законодательству. В качестве примера приводится решение Кыштымского городского суда: в 2019 году прокуратура оспорила действия мэрии, поскольку чиновники формально отнеслись к формулировкам и при распределении средств указали целью погашение долгов, а не возмещение затрат, неучтенных в тарифе.

По данным URA.RU, сумма дотации, выделенной по распоряжению губернатора Алексея Текслера, составила 600 млн рублей. Ранее замгубернатора Сергей Шаль говорил агентству, что, по его мнению, деньги должны распределить пропорционально долгам компаний ЖКХ перед ресурсниками. Долг муниципалитетов за газ составляет 3 млрд рублей, за электроэнергию — 1 млрд рублей. При пропорциональной системе распределения, газовики («НОВАТЭК Челябинск» и «Газпром газораспределение Челябинск») должны получить 400 млн, энергетики («Уралэнергосбыт») — 200 млн.

«Губернатор Текслер принимает абсолютно правильное решение по поддержке предприятий ЖКХ. Теперь главное, чтобы мэры на местах не уничтожили эту инициативу бездумными действиями. Должен быть жесткий контроль и со стороны областного центра, и со стороны общественников, и со стороны депутатов, чтобы не получилось лоббирование интересов конкретных компаний. С учетом того, какое внимание сейчас уделяется поддержке экономики, можно предположить, что к отдельным главам будут применены штрафные санкции, если наверху поймут, что они ведут какие-то свои игры с этими субсидиями», — считает политолог Андрей Шуклин.

Ранее URA.RU сообщало, что в последние несколько лет подобные дотации главы муниципалитетов направляли только газовикам, при этом возмещение затрат, связанных с потреблением электроэнергии, регулярно игнорировалось. Напомним, нехватка финансирования в электроэнергетике может по цепочке сказаться на всех компаниях, задействованных в поставке электроэнергии жителям и предприятиям Челябинской области.