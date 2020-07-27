В СК назвали регионы, где чаще всего уклоняются от уплаты налогов

Лидерами по числу правонарушений в налоговой сфере стали Москва и Московская область. Об этом сообщила заместитель председатель Следственного комитета России Елена Леоненко.
«По количеству возбужденных уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96)», — цитирует Леоненко РИА Новости. Она добавила, что почти в тех же регионов больше всего возбуждают уголовные дела и насчитывают самую большую сумму причиненного ущерба. Такую статистику в СК объясняют высокой населенностью регионов и их высоким экономическим потенциалом.
Ранее Леоненко сообщала о том, что бюджет России недосчитался 47 млрд рублей из-за налоговых преступлений, пишет