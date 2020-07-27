26 июля 2020

В СК назвали регионы, где чаще всего уклоняются от уплаты налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидерами по неуплате налогов стали Москва и Московская область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидерами по числу правонарушений в налоговой сфере стали Москва и Московская область. Об этом сообщила заместитель председатель Следственного комитета России Елена Леоненко.

«По количеству возбужденных уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96)», — цитирует Леоненко РИА Новости. Она добавила, что почти в тех же регионов больше всего возбуждают уголовные дела и насчитывают самую большую сумму причиненного ущерба. Такую статистику в СК объясняют высокой населенностью регионов и их высоким экономическим потенциалом.

Ранее Леоненко сообщала о том, что бюджет России недосчитался 47 млрд рублей из-за налоговых преступлений, пишет Life. В среднем федеральная казна ежегодно теряет около 58 млрд рублей из-за махинаций с налогами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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