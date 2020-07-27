26 июля 2020
25 июля 2020
24 июля 2020

В челябинском санатории дети заразились коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
У двух детей подтвержден коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В санатории-профилактории «Металлург» в Златоусте распустили по домам детский отряд из 20 человек. Как сообщила URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина, у двух детей обнаружили коронавирус.

«Отряд отправлен по домам на карантин, — сообщила министр. — COVID-19 подтвержден у двоих детей». У одного из детей коронавирусом заразилась семья. В санатории заболел контактировавший с ним ребенок.

У остальных ребят в отряде тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Коронавирус не нашли у детей из других отрядов. В «Металлурге» отдыхает 300 человек.

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Здоровье Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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