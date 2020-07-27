В челябинском санатории дети заразились коронавирусом

У двух детей подтвержден коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В санатории-профилактории «Металлург» в Златоусте распустили по домам детский отряд из 20 человек. Как сообщила URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина, у двух детей обнаружили коронавирус.

«Отряд отправлен по домам на карантин, — сообщила министр. — COVID-19 подтвержден у двоих детей». У одного из детей коронавирусом заразилась семья. В санатории заболел контактировавший с ним ребенок.

У остальных ребят в отряде тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Коронавирус не нашли у детей из других отрядов. В «Металлурге» отдыхает 300 человек.