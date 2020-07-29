Дмитрий Полянин поддерживает проект оппозиционеров Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Областная газета» опубликовала проект закона о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. Как сообщается на сайте газеты, законодательная инициатива, составленная и поддержанная городской оппозицией, опубликована как «социально значимая информация». По мнению источников URA.RU во властных структурах, публикация законопроекта позволяет говорить о формировании коалиции в составе главреда «ОГ» Дмитрия Полянина, конфликтующего с областными властями, и депутата гордумы Константина Киселева.

В середине июля Полянин в Facebook открыто поддержал возвращение прямых выборов главы уральской столицы, как и в 2018 году, когда они с Киселевым входили в специальную инициативную группу.

Публикация в газете необходима активистам, чтобы узаконить сбор подписей под инициативой. Для того, чтобы проект закона был рассмотрен областным парламентом, инициативной группе нужна поддержка десяти тысяч человек. Оппозиционеры рассчитывали, что их проект будет опубликован раньше, однако в редакции «ОГ» заявляли, что надо разобраться, кто будет оплачивать публикацию. В результате инициативная группа объявила о сборе подписей заранее, не дожидаясь выхода публикации в газете.

Одним из тех, кто поддержал инициативу, стал депутат Константин Киселев. Его действия были расценены как торпедирование политического перемирия в городе, заключенного в конце мая. При этом основными интересантами соглашения между думой и мэрией были не только полпредство президента РФ в УрФО, мэр Екатеринбурга, но и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который поддержал Киселева на выборах в 2018 году, когда партия «Гражданская платформа» снялась с голосования в пользу «Яблока».

«Киселеву не выгодно это перемирие, поскольку его статусные покровители покровители заинтересованы в постоянной войне и готовы за это платить», — объясняют действия депутата в кулуарах. По информации агентства, представители городской и областной власти ищут способы усмирения депутата. В этой связи с коридорах власти обсуждаются контракты, заключенные депутатом с влиятельным бизнесменом (который находится в хороших отношениях с главой региона), контролирующим большинство в думе Екатеринбурга, перед стартом избирательной кампании и в ходе работы действующего созыва гордумы.

В разговоре с URA.RU Киселев отметил, что состоит в единственной коалиции — «с правдой, добром и интересами горожан». Аналогичным образом он прокомментировал информацию о своих контрактах с влиятельным покровителем. Оперативно связаться с Поляниным на момент публикации не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.