Адвокатам из Екатеринбурга предложили защищать Фургала

За дело Фургала может взяться сильная адвокатская команда с Урала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Команда адвокатов из Екатеринбурга может взяться за защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. Об этом сообщил в Facebook екатеринбургский юрист Иван Волков, приехавший в Хабаровск поддержать сторонников губернатора. На днях он встретился с сыном Фургала Антоном.

«Помогли Антону с текстом видеообращения о сборе народных средств на оплату услуг адвокатов для его отца, — написал Волков на своей странице в „Фэйсбук“. — Созвонились с очень сильной адвокатской структурой в Екатеринбурге, и они согласились осуществлять защиту Фургала».

По данным URA.RU, речь идет об адвокатском бюро «Магнат», одним из руководителей которого является уральский адвокат Сергей Колосовский. Однако он в комментарии URA.RU был осторожен. «В настоящее время соглашения у нас нет, как и согласия доверителя на обсуждение этого соглашения и переговоров о его заключении», — заявил агентству Колосовский.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля — его подозревают в организации убийств в начале 2000-х. После ареста губернатора в регионе начались митинги, которые продолжаются уже третью неделю. На место Фургала президент России Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, который высказался за открытый суд над его предшественником.

Екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский известен по многим резонансным делам: он защищал казаков-спецназовцев в деле о бойне в Цыганском поселке, представлял в суде челябинского вице-губернатора Николая Сандакова и спас от тюрьмы «очкарика» Влада Рябухина. После того, как он подключился к делу экс-главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова, того освободили из-под стражи. В 90-е годы Колосовский, будучи руководителем подразделения угрозыска, сам попал под следствие и оказался за решеткой, но смог добиться оправдания. Год назад ему присвоено звание «Почетный адвокат России».