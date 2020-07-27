В СК считают, что в 2003 году Фургал совершил еще одно покушение на убийство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут предъявить новые обвинения в покушении и организации убийств бизнесменов в регионе. В материалах уголовного дела речь идет о предпринимателях, связанных с ломом черных и цветных металлов.

«В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ „Убийство“ и „Покушение на убийство“», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что преступления были совершены в одном и хабаровских сел в период с 2003 по 2004 годы. Другой источник утверждает, что причастность Фургала к этим преступлениям сотрудники прокуратуры установили еще в 2004 году. Но тогда дело в отношении него закрыли.

Фургал был арестован 9 июля. Его подозревают в организации убийств в начале 2000-х годов, передает агентство Nation News. После этих известий в регионе начались митинги, которые продолжаются до сих пор. На место Фургала президент России Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, который высказался за открытый суд над его предшественником.

Вдова одного из убитых бизнесменов заявила, что у мужа был конфликт с Фургалом из-за территории завода, пишет RT. Женщина уверена, что к смерти супруга причастен хабаровский экс-губернатор. В СК также сообщили, что следователи имеют неопровержимые доказательства причастности Фургала к преступлениям.