25 июля 2020

Дегтярев высказался за открытый суд над Фургалом

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Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, дегтярев михаил
Михаил Дегтярев, что решение по Сергею Фургалу будет выносить суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил открытый суд над экс-главой региона Сергеем Фургалом, которого арестовали по подозрению в покушении на убийства. Данное заявление он сделал в ходе встречи с жителями края.

«Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — приводит слова Дегтярева ТАСС. По его мнению, требование жителей судить Фургала в Хабаровском крае разумно, но отметил, что решение по данному делу будет принимать суд, а не сам Дегтярев.

Фургал был арестован 9 июля. Его подозревают в организации убийств в начале 2000-х годов, передает агентство Nation News. После этих известий в регионе начались митинги, которые продолжаются до сих пор. В регионе устраивают флешмобы. Свою солидарность пытаются выразить и другие регионы, однако власти не согласовывают акции протеста из-за распространения коронавируса. На место Фургала президент России Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, который поначалу отказался встречаться с жителями региона.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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