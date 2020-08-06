06 августа 2020
05 августа 2020

Председатель пермской думы испугался занять важную должность. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие «Часов обратного отсчета», которые показывают сколько времени осталось до 300-летия города. Пермь, самойлов дмитрий, уткин юрий, памятник татищеву
Юрий Уткин стал председателем гордумы Перми в 2016 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Спикер Пермской городской думы Юрий Уткин собирался перейти на работу в краевую администрацию, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он говорит, что существовала договоренность, но в последний момент Уткин передумал, испугавшись ответственности.

«Уткину предлагали занять какую-то важную должность в правительстве региона. Он сначала согласился, потом ушел в отпуск, а когда вышел из него — отказался от перехода в краевую администрацию», — рассказал URA.RU инсайдер.

Он утверждает, что Уткин якобы испугался того, что от него будут ждать высоких результатов работы, которые он вряд ли сможет продемонстрировать. «Сейчас же он может много говорить и это будет его работой, а в правительстве — показатели», — уточняет собеседник агентства.

В пресс-службе правительства Пермского края опровергают информацию о каких-либо договоренностях с Уткиным. Уткин не захотел общаться с корреспондентом URA.RU, сослался на занятость и положил трубку.

Уткин стал председателем гордумы в 2016 году, а в предыдущем созыве представительного органа Перми был заместителем депутата Госдумы Игоря Сапко, который в тот период возглавлял думу. В июне 2019 года Уткин собирался наградить самого себя ко дню рождения, но позже отказался от этой идеи и на заседании думы озвучил свое предложение.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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