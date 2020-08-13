Захарова заявила о беспрецедентном давлении на Лукашенко извне

Некоторые страны оказывают беспрецедентное давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко и местную власть. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество», — цитирует Захарову RNS. По ее словам, попытки найти «русский след» в организации белорусского протеста, безосновательны. Она отметила, у МИД РФ есть факты иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Они были переданы в Минск, добавила Захарова.
Беспорядки в Белоруссии начались после выборов президента. Согласно данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. За кандидата от оппозиции, домохозяйку Светлану Тихановскую проголосовали 9,9% избирателей. Граждане страны не согласны с результатами голосования и продолжают выходить на улицы. Самые жесткие столкновения силовиков и протестующих проходят в Минске.
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