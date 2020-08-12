Силовики жестоко подавляют протесты в Белоруссии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко упустил возможность мирно уйти из политики и опасается за свое будущее, так как в стране предусмотрено наказание за захват власти вплоть до смертной казни. Об этом URA.RU рассказал гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Время, когда Лукашенко мог спокойно выйти из игры было упущено. Он провел ряд решений, которыми добился того, что теперь вынужден постоянно повышать ставки. В Беларуси есть наказание за захват власти, в том числе и высшая мера. Поэтому те, кто власть удерживают, опасаются, что оппозиция применит эти законы, если встанет у руля», — рассказал URA.RU Гращенко.

У Лукашенко остается только два варианта, отмечает эксперт. «Либо сесть в самолет и улететь в неизвестном направлении, либо идти до последнего и использовать все силы. Вплоть до армии и жестокого подавления [мирных протестов]. Сейчас, очевидно, выбирается второй вариант», — рассуждает политолог.

Соперники Лукашенко на выборах 2020 года подали жалобы в ЦИК на итоги плебисцита. Это создаст основу для официальной реакции мирового сообщества на события в Белоруссии, отмечает Гращенко. «Выборы должны быть непризнанными, а чтобы это случилось, должны быть действия, которые смогут лечь в основу европейского расследования. Действия кандидатов смогут привести к четкой позиции западного сообщества о том, что выборы ненастоящие, за которыми вдобавок последовало насилие», — заключил собеседник.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Многие оппозиционные кандидаты не были допущены до участия. Согласно данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал около 80% голосов, его оппонент Светлана Тихановская — около 10%. При этом независимые опросы населения показали, что за Тихановскую проголосовало около 80% граждан. Страну захлестнули массовые протесты, жестоко подавляющиеся силовиками. Сам Лукашенко заявил, что на улицы выходят провокаторы, многие из которых «пьяные и обкуренные».

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