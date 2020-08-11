11 августа 2020

Американский политолог предсказал России судьбу Белоруссии

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Отстранение Лукашенко от власти может стать моделью для повторения подобного сценария в России, отметил политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Протесты в Белоруссии являются предзнаменованием будущих событий в России. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Януш Бугайски. Статья опубликована в американской газете The Hill.

По мнению автора материла, результаты выборов в Белоруссии были сфальсифицированы, а протесты на улицах страны исключительно мирные, но только из разгоняют насильственными методами. Бугайски считает, это может превратить Белоруссию в неуправляемое государство. Он считает, что дни президента Александра Лукашенко сочтены, что правительство может заменить его для наступления мира в республике. Политолог уверен, что выбирать преемника будут при участии Москвы. При этом отстранение Лукашенко от власти может стать моделью для повторения подобного сценария в России, отметил эксперт.

«Россия — несостоявшееся государство, даже в большей степени, чем Республика Беларусь. И она будет следующей», — пишет издание. Бугайски призвал американских и европейских политиков внимательно наблюдать за Белоруссией. И одновременно с этим начать подготовку к «более разрушительной вспышке в России».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По их итогам действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. После закрытия участков в республике начались массовые протесты. Люди требуют проведения новых выборов главы Белоруссии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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