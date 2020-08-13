Oxxxymiron призвал поддержать деньгами протестующих в Белоруссии

Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) призвал поддержать протестующих в Белоруссии, которые пострадали в ходе столкновений с милицией. Об этом артист написал в своем Twitter.
«Переведите и вы, сколько сможете», — написал Oxxxymiron в Twitter. В этом же сообщении он прикрепил ссылку на сбор пожертвований для пострадавших во время протестов в Белоруссии.
После объявления результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко, в стране начались протесты и столкновения с силовиками. Сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. 11 августа белорусский Минздрав сообщил, что в результате беспорядков были госпитализированы более 200 человек, передает RT. В то же время, белорусский рэпер Макс Корж призвал своих соотечественников остановить акции протеста в республике, пишет агентство Nation News.
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