Oxxxymiron призвал поддержать деньгами протестующих в Белоруссии

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Концерт
Oxxxymiron отреагировал на протесты в Белоруссии Фото: Владимир Андреев
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Протесты в Белоруссии

Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) призвал поддержать протестующих в Белоруссии, которые пострадали в ходе столкновений с милицией. Об этом артист написал в своем Twitter.

«Переведите и вы, сколько сможете», — написал Oxxxymiron в Twitter. В этом же сообщении он прикрепил ссылку на сбор пожертвований для пострадавших во время протестов в Белоруссии.

После объявления результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко, в стране начались протесты и столкновения с силовиками. Сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. 11 августа белорусский Минздрав сообщил, что в результате беспорядков были госпитализированы более 200 человек, передает RT. В то же время, белорусский рэпер Макс Корж призвал своих соотечественников остановить акции протеста в республике, пишет агентство Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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