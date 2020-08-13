Протесты в Белоруссии не пойдут по украинскому сценарию 2014 года из-за отсутствия легальной оппозиции и неравенства сил протестующих и силовиков. Об этом рассказал ветеран спецподразделения МВД по разгону массовых беспорядков.
Во время протестов на Украине, оппозиция имела большой вес в легальном политическом поле, пояснил он. «Депутаты, партийные деятели, общественные организации. В Белоруссии это все зачищено под корень», — заявил он «Ридусу».
У граждан Белоруссии положение осложняется тем, что силовики крайне хорошо подготовлены подавлять протесты как физически, так и морально. «Лупят от души. Им объяснили, что это — враги, они верят», — добавил он. Бывший полицейский также разъяснил, что среди стран СНГ именно белорусские силовики имеют самый высокий уровень подготовки после российских коллег.
В Белоруссии выстроен авторитарный режим, который готов к недовольству граждан, отметил собеседник. Из-за этого протесты удастся подавить, а граждане начнут получать тюремные сроки, заключил он.
Протесты в Белоруссии начались после объявления официальных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, хотя по данным независимых экзитполов, такой результат показывала его оппонент — Светлана Тихановская. Силовики жестоко подавляют протесты, избивая граждан и открывая по ним огонь. Несколько человек погибли.
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