Экс-полицейский сравнил протесты в Белоруссии и Украине. Будет ли второй Майдан

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События на Майдане. Киев, майдан, киев, революция, украина, самооборона, протесты
Белорусские силовики отлично подготовлены и верят в то, что протестующие — враги государства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Протесты в Белоруссии не пойдут по украинскому сценарию 2014 года из-за отсутствия легальной оппозиции и неравенства сил протестующих и силовиков. Об этом рассказал ветеран спецподразделения МВД по разгону массовых беспорядков.

Во время протестов на Украине, оппозиция имела большой вес в легальном политическом поле, пояснил он. «Депутаты, партийные деятели, общественные организации. В Белоруссии это все зачищено под корень», — заявил он «Ридусу».

У граждан Белоруссии положение осложняется тем, что силовики крайне хорошо подготовлены подавлять протесты как физически, так и морально. «Лупят от души. Им объяснили, что это — враги, они верят», — добавил он. Бывший полицейский также разъяснил, что среди стран СНГ именно белорусские силовики имеют самый высокий уровень подготовки после российских коллег.

В Белоруссии выстроен авторитарный режим, который готов к недовольству граждан, отметил собеседник. Из-за этого протесты удастся подавить, а граждане начнут получать тюремные сроки, заключил он.

Протесты в Белоруссии начались после объявления официальных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, хотя по данным независимых экзитполов, такой результат показывала его оппонент — Светлана Тихановская. Силовики жестоко подавляют протесты, избивая граждан и открывая по ним огонь. Несколько человек погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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