13 августа 2020

Власти Челябинской области приняли решение по 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
1 сентября линейка в школе 107 Челябинск
На школьные линейки пустят только родителей первоклассников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Торжественные линейки 1 сентября в Челябинской области пройдут в особом режиме. Как сообщил URA.RU министр образования региона Александр Кузнецов, линейки состоятся, но из сторонних лиц на них пустят только родителей первоклассников. Такое решение было принято в правительстве области 14 августа.

«Родители первоклассников смогут принять участие в линейках, но они должны быть в медицинских масках, — пояснил URA.RU министр. — На остальные линейки не пустят ни гостей, ни родителей». Такие меры предприняты в целях недопущения распространения COVID-19.

Как сообщил URA.RU источник в губернаторской резиденции, поначалу рассматривался вариант полной отмены линеек. Затем решили линейки проводить без родителей, а в итоге сделали исключение для родителей первоклассников. «Так как дети в школах будут без масок, а ношение масок будет обязательным для взрослых, поэтому и родители первоклашек обязаны прийти в масках», — рассказал источник.

О том, что все школы Челябинской области 1 сентября начнут работать, ранее заявил губернатор Алексей Текслер. В вузах региона также возобновляется очное обучение для студентов. Все учебные заведения были закрыты на карантин 25 марта.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...