Власти Челябинской области приняли решение по 1 сентября

На школьные линейки пустят только родителей первоклассников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Торжественные линейки 1 сентября в Челябинской области пройдут в особом режиме. Как сообщил URA.RU министр образования региона Александр Кузнецов, линейки состоятся, но из сторонних лиц на них пустят только родителей первоклассников. Такое решение было принято в правительстве области 14 августа.

«Родители первоклассников смогут принять участие в линейках, но они должны быть в медицинских масках, — пояснил URA.RU министр. — На остальные линейки не пустят ни гостей, ни родителей». Такие меры предприняты в целях недопущения распространения COVID-19.

Как сообщил URA.RU источник в губернаторской резиденции, поначалу рассматривался вариант полной отмены линеек. Затем решили линейки проводить без родителей, а в итоге сделали исключение для родителей первоклассников. «Так как дети в школах будут без масок, а ношение масок будет обязательным для взрослых, поэтому и родители первоклашек обязаны прийти в масках», — рассказал источник.

О том, что все школы Челябинской области 1 сентября начнут работать, ранее заявил губернатор Алексей Текслер. В вузах региона также возобновляется очное обучение для студентов. Все учебные заведения были закрыты на карантин 25 марта.