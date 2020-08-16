В Екатеринбурге в День города утонула женщина

Стала известна личность женщины, которая в Екатеринбурге в День города полезла купаться и утонула в городском пруду возле Ельцин Центра. Об этом сообщил URA.RU информированный источник.
«Накануне водолазы подняли тело гражданки в акватории городского пруда в районе президентского центра Б. Н. Ельцина по адресу ул. Бориса Ельцина, 1. Погибшей оказалась Валентина Булыгина 1957 года рождения», — сообщил инсайдер.
В ГУ МВД по Свердловской области сообщили URA.RU, что на место происшествия выезжал наряд полиции из ОП № 9.
«По предварительным данным ЧП не носит криминальный характер. Впрочем, точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза, куда и направлено тело. Собранные по данному факту материалы представители МВД направили для принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный СК», — прокомментировал URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.