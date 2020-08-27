На ремонт в гараже тюменских властей потратят более миллиона

Во дворе гаража проведут «ямочный ремонт» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На ямочный ремонт асфальта во дворе гаража тюменского правительства планируют потратить более миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 1 млн 175,6 тыс. рублей», — говорится в документации. Согласно условиям закупки, на территории гаража, находящегося на улице 50 лет ВЛКСМ, 47, будет отремонтирована только часть территории. Это участки около колодцев-коллекторов (их планируют выровнять по уровню с остальным двором) и проезды (их покроют асфальтом категории А).

Ремонтировать двор в правительственном гараже будут на субсидии, выделенные из федерального бюджета. На все работы будет отведено 10 дней. Торги по контракту состоятся 9 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области на фоне пандемии коронавируса планируется сократить расходы бюджета. Под сокращение в первую очередь должны попасть благоустройство и строительство дорог.