27 августа 2020
26 августа 2020

На ремонт в гараже тюменских властей потратят более миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд главы города по объектам благоуйстройства. Курган, каток, набережная, благоустройство, благоустройство города
Во дворе гаража проведут «ямочный ремонт» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На ямочный ремонт асфальта во дворе гаража тюменского правительства планируют потратить более миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 1 млн 175,6 тыс. рублей», — говорится в документации. Согласно условиям закупки, на территории гаража, находящегося на улице 50 лет ВЛКСМ, 47, будет отремонтирована только часть территории. Это участки около колодцев-коллекторов (их планируют выровнять по уровню с остальным двором) и проезды (их покроют асфальтом категории А).

Ремонтировать двор в правительственном гараже будут на субсидии, выделенные из федерального бюджета. На все работы будет отведено 10 дней. Торги по контракту состоятся 9 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области на фоне пандемии коронавируса планируется сократить расходы бюджета. Под сокращение в первую очередь должны попасть благоустройство и строительство дорог.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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