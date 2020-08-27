Свердловские мэры начали просить деньги в заксобрании

В регионе начали планировать бюджет на 2021 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэры свердловских городов начали передавать в заксобрание свои предложения по формированию областного бюджета. Об этом сообщил URA.RU первый вице-спикер областного парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.

«Главы муниципалитетов, кто давно работает и кто нацелен на результат, уже начали подавать свои предложения через депутатов. У меня только на сегодня запланированы две встречи с мэрами городов моего избирательного округа», — рассказал Виктор Шептий. По его словам, желания градоначальников будут учтены в ходе работы согласительных комиссий, заседания которых начнутся после 15 сентября.

Несмотря на кризис, каждый муниципалитет в полном объеме получит средства на программы социально-экономического развития. «Мы приняли решение избежать значительного сокращения расходов в 2021 году. Расходы на исполнение нацпроектов, программы благоустройства, возведение соцобъектов и дорожное строительство будут профинансированы по максимуму», — рассказал Виктор Шептий.

«Каждый [претендующий на бюджетное финансирование] объект должен быть подкреплен проектной документацией, и мэрам предстоит защитить свои планы в областном минфине. Но и разговоры о сложной финансовой ситуации — это последнее, чем мы будем заниматься», — подчеркнул Виктор Шептий.

Как сообщало URA.RU, в областном минфине главам муниципалитетов настоятельно посоветовали снизить запросы на 10-15%. Региональные власти готовят эмиссию облигаций госзайма на 28 миллиардов рублей. Потери доходов областного бюджета за время коронавируса оцениваются в 15,3 миллиарда рублей, по итогам года они могут составить до 70 миллиардов рублей.