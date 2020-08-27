27 августа 2020

Глава свердловского минздрава закрывает самый дорогой госпиталь

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальное открытие конгресс-центра на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, выставочный центр, мвц екатеринбург экспо, конгресс холл
Госпиталь развернули в пустующих залах выставочного центра Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Мобильный госпиталь, развернутый в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», будет демонтирован к 1 сентября. Информация об этом содержится в приказе областного министра здравоохранения Андрея Карлова.

«Приказ министра — следствие решений, принятых на заседании оперативного штаба 18 августа», — отмечает собеседник URA.RU в Роспотребнадзоре. Тогда было принято решение прекратить работу временного госпиталя до 19 августа. После рабочие начали разбирать его.

Резервный госпиталь в МВЦ «Екатеринюург-ЭКСПО» был развернут в весной. Он стоял пустым более трех месяцев и принял первых пациентов только 13 июля. Свердловская область потратила рекордную сумму на мобильный госпиталь: первоначальные расходы составили 190,4 млн рублей, корпус был смонтирован в конце марта. Учитывая дополнительные расходы на оборудование, общая стоимость проекта выросла до 284,8 млн рублей. Таким образом одно больничное место обошлось бюджету в 5,7 млн рублей. В эту стоимость вошла и аренда площадей выставочного центра с 28 марта по 30 июня 2020 года, которая обошлась бюджету региона в 42 миллиона 61 тысячу рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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