Сергея Кушкова называют инициатором вечеринки Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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В Тюмени в разгар пандемии коронавируса в кафе «15/86» отпраздновали день рождения одного из видных жителей города, на котором выступала известная российская певица Анжелика Варум. Видео с вечеринки опубликовал в своем Instagram депутат облдумы Сергей Романов. Инсайдеры URA.RU утверждают, что мероприятие устроили в честь дня рождения его друга, президента тюменской областной общественной организации «Объединенная федерации дзюдо и самбо» Сергея Кушкова.

«Отмечали день рождения Кушкова, вечер закончился массовым салютом. Никто не рассчитывал, что информация об этом попадет в сеть», — отмечает источник, знакомый с ситуацией. У самого Сергея Кушкова день рождения 10 августа. Источник отмечает, что праздник перенесли из-за графиков гостей. Информация частично подтверждается тем, что в видео из Instagram Романова именинника, похожего на Кушкова, называют Сергеем.

Связаться с Кушковым не удалось, в федерации не берут телефон ни по номеру пресс-службы, ни в приемной. В кафе «15/86» подтвердили, что 27 августа у них состоялась вечеринка, на которой присутствовала Анжелика Варум, однако отказались назвать именинника, сославшись на забывчивость. Имя Сергея Кушкова связывают с деятельностью скрывающегося от уголовного преследования экс-депутата областной думы Сергея Коробова.

Ранее URA.RU сообщало, что торгово-промышленная палата Тюменской области устроила во время действующего запрета на массовые мероприятия заседание совета организации и последующую за ней vip-вечеринку.