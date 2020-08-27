11 и 12 сентября в школах Пермского края не будут проводить занятия из-за выборов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 августа, — 261-й день с момента выявления коронавируса и 171-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 980 405 (+4 829) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7697 (+59) человек, выздоровело 5395 (+40) пациентов, зафиксировано 336 летальных исхода (209 — непосредственно от COVID-19).

Почти всех заразившихся коронавирусом пермяков отправили в больницы. Только 12 из 59 человек, у которых в минувшие сутки подтвердили COVID-19, проходят лечение амбулаторно. Большая часть (47 человек) находится в больницах региона . Коэффициент распространения инфекции (Rt) увеличился в регионе до 0,98 (27 августа — 0,97), а общий прирост заразившихся составил 0,8%.

Пермских школьников на пару дней переведут на дистант. Это связано с проведением выборов губернатора Пермского края в новом трехдневном формате. Из-за того, что многие избирательные участки находятся в школах, принято решение не проводить занятия в учебных заведениях в дни голосования (11 и 12 сентября). В эти дни школьникам предлагают заняться внеклассной деятельностью или отправиться на экскурсии.

Глава Кудымкарского муниципального округа дезинформировал жителей. Мэр Алексей Плотников заявил в прямом эфире Instaram, что на территории края снят режим повышенной готовности. Это не соответствует действительности, поскольку в крае отменен только режим самоизоляции. Ограничения продолжают действовать и, соответственно, административные штрафы за нарушение этих ограничений выписывать можно. После публикации URA.RU Плотников записал обращение с извинениями.

В период пандемии в ПГНИУ повысился конкурс. Из-за действующих ограничений абитуриенты подавали документы на поступление дистанционно. В итоге в вуз поступило 19 тысяч заявлений, тогда как годом ранее эта цифра была на уровне 15 тысяч. Общий конкурс вырос с 9,7 до 9,8 человек на место, а конкурс на «коммерческие места» почти в два раза — с 1,6 до 2,8 человек на место.