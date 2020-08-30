Итальянский международник о роли властей России в ЧП с Навальным

Блогер Алексей Навальный, хоть и находится в оппозиции по отношению к российским властям, но не представляет серьезной угрозы. Поэтому его устранение Кремлю не просто не выгодно, но и обернется большими проблемами для российских властей, считает профессор истории международных отношений в университете Луис и Урбино Игор Пелличчари.
«Есть три элемента, которые опровергают гипотезу «отравления Государством», — рассказал журналистам Formiche (одно из крупнейших СМИ Италии) Игор Пелличчари. Первый элемент, по словам профессора, носит политический характер, так как при таком сценарии будет нанесен огромный ущерб как внутреннему, так и международному имиджу Москвы.
Вторым элементом является молниеносная реакция омских врачей, в кратчайшие сроки стабилизировавших состояние блогера. «Судя по сложившейся ситуации, российские власти действительно сделали все, чтобы спасти жизнь Навального. За 44 часа нахождения в Омской больнице Навальный избежал смерти, прибыв в госпиталь с невероятной скоростью — через полчаса после приземления самолета, — что сводит на нет любые домыслы о желании убить его, так как самым простым способом было бы „не успеть“», — добавляет Пелличчари.
Последний элемент — исторический. По мнению профессора, страна, традиционно считающаяся на Западе родиной шпионов, могла бы использовать более эффективные и не оставляющие следов отравляющие вещества. Неудачная попытка с отравлением напитка — не почерк такого государства, уверен Пелличчари.
В непричастности Москвы к инциденту с Навальным уверен и представитель Технического университета Софии Хамит Чан. По его мнению, врачи Омской скорой помощи регулярно предоставляли исчерпывающую информацию о состоянии блогера. А после его транспортировки в Германию, предложили немецким коллегам результаты всех лабораторных анализов для составления более полного анамнеза. Также специалисты клиники «Шарите» продолжают использовать для лечения блогера препарат атропин, который изначально назначили омские врачи.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в омском аэропорту блогера доставили в местную больницу, где ввели в медикаментозную кому. В дальнейшем родные Навального приняли решение перевезти его на лечение в немецкую клинику «Шарите».
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